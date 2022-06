El tricolor debe ganar y mejorar hoy en Jamaica

En la liga de naciones

El cuadro mexicano tiene la encomienda de imponerse a los Reggae Boyz para arrebatarles el liderato

Otra prueba. La selección mexicana de futbol enfrentará hoy su segundo partido de la Liga de Naciones, cuando visite a Jamaica, en el estadio Nacional de Kingston, a las 19:00 horas, con la misión de obtener la victoria y de mostrar una mejor imagen a la que ofreció el sábado pasado frente a Surinam.

El seleccionador Gerardo Martino y sus jugadores necesitan con urgencia de una buena exhibición, porque definitivamente de un año a la fecha las cosas no se les han dado y las críticas a ese accionar no cesan.

Y no es sólo la exigencia de medios de información, también lo es por parte de los aficionados, que ven con preocupación que a cinco meses del arranque de la Copa del Mundo el equipo no camina, que no tiene un estilo de juego.

Hoy Martino tiene un equipo B, apuntalado con algunos elementos que se presume pueden ir a Qatar, pero el mal funcionamiento no es exclusivo de estos elementos, también los estelares le batallaron en todo este tiempo y sus exhibiciones y resultados dejaron mucho que desear.

Está claro que los seleccionados mexicanos no atraviesan su mejor momento, no hay alguno que pueda echarse el equipo al hombro en estos momentos, pero este grupo en especial tendría que preocuparse y ocuparse en mejorar, porque los que podrían tener una oportunidad de meterse al grupo definitivo de jugadores que irán al Mundial, la están dejando ir.

Necesitan estos jugadores ofrecer un mejor nivel futbolístico y ayudar a su técnico, que también pasa momentos complicados, porque aún y cuando su sitio al frente del equipo para la Copa del Mundo está seguro, como lo confirman los dirigentes de la FMF, es claro que está incómodo con el grito de la gente de ‘Fuera Tata…fuera Tata’ que se ha escuchado en sus últimos partidos debido a ese flojo accionar y a la pobre productividad que ha manifestado el equipo en sus recientes juegos, en los cuales no han logrado manifestar un buen juego..

POR EL LIDERATO

Enfocándose al partido de esta noche, México saldrá en busca de una victoria para arrebatarle a Jamaica el liderato del grupo.

Los Reggae Boyz ocupan el primer lugar del pelotón con 4 unidades, producto de un empate y una victoria ante Surinam en sus primeros dos partidos del torneo.

El tricolor tiene 3 unidades luego de vencer 3-0 a Surinam y una victoria lo subirá al primer sitio.

Pero no será fácil para México obtener el triunfo, porque los jamaiquinos están en casa y saldrán a jugarle a muerte, como siempre lo hacen.

De hecho, en la última visita a Jamaica, el tricolor -con sus mejores elementos- apenas ganó 1-2 y hoy que va con un equipo alterno, se presume que podría tener mayores complicaciones, aunque no deben pensar en ello, sino en salir con un buen resultado.

POSIBLE CUADRO

Para este duelo se esperan cambios en la formación del conjunto azteca, de hecho el mismo Martino dijo en su momento que pretendía darles juego a todos sus elementos.

De tal forma que la posible formación para esta noche sería con Rodolfo Cota en el marco; Julián Araujo, Israel Reyes, Jesús Angulo y Erick Aguirre en la defensa; Sebastián Córdova, Erick Lira y Luis Chávez en el medio campo; mientras que Diego Laínez y Orbelín Pineda serían los enganches con Santiago Jiménez, saldría como el eje del ataque tricolor para completar el 4-3-3 de Martino.