El Verde va sin Morena

El Partido Verde empezó a mover una pieza que en Morena no pasa inadvertida. Desde San Luis Potosí, su dirigente, Karen Castrejón,advirtió que el PVEM irá solo por la gubernatura en 2027 y que así lo definió la dirigencia nacional. Ruth González se sumó al mensaje: si van solos, volverán a ganar. La señal rebasa lo local. El Verde lleva tiempo, sobre todo después de la reforma electoral, que ya no habla como aliado subordinado, sino como fuerza con estructura propia, gobierno propio y exigencias propias. En la coalición oficialista toman nota. Porque si el Verde dice que no le debe nada a nadie, también está diciendo que subirá sus costos para renovar su alianza.

Suspicacia

A la suspicacia que ha desatado que dos altos funcionarios ligados a la Secretaría de Gobernación hayan obtenido los puntajes más altos en la evaluación de conocimientos en el proceso de selección de tres nuevos consejeros electorales, se suman las críticas al proceso por su falta de transparencia y lo acotado de los tiempos. Habrá que ver si el Comité Técnico de Evaluación da a conocer a la ciudadanía los criterios que utilizó para diseñar una lista plagada de personajes proclives a la ‘4T’ o, como siempre, nos piden confiar porque ellos son diferentes.

Menos mal…

La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó la muerte de Alejandro Cabrera Clemente, ocurrida el pasado 11 de abril de 2026 en un centro en Luisiana mientras estaba bajo custodia del ICE. Lo encontraron inconsciente, activaron el protocolo médico, lo trasladaron a un hospital y a las 8:51 de la mañana ya era demasiado tarde. El Consulado en Nueva Orleans hizo lo que puede hacer en estos casos: activar protocolos, hablar con la familia, coordinarse con Atlanta… básicamente, recoger los pedazos después de que el sistema hizo lo suyo. Este caso forma parte de al menos 15 muertes de mexicanos bajo custodia o en operativos del ICE entre 2025 y abril de 2026. Y con más de 13 mil mexicanos en detención activa, la Cancillería dice que reforzará acciones consulares. Qué alivio, ¿no?

Todo claro, ¿no?

Según Ignacio Mier, presidente de la Jucopo en el Senado, el famoso plan B no necesita realmente leyes secundarias porque, al parecer, todo ya quedó resuelto desde la reforma constitucional. Los Congresos estatales deberán reducir cabildos, ajustar presupuestos y aplicar austeridad por cuenta propia. El INE, además, podría modificar salarios, cancelar seguros y fiscalizar recursos con las facultades que ya tiene mediante convenios con la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Si alguien esperaba nuevas leyes para aterrizar todo eso, quizá no entendió la lógica: según Mier, prácticamente ya no hace falta legislar, aunque por si las dudas dejó la puerta entreabierta por si se animan a impulsar alguna iniciativa adicional del gobierno.