Elecciones judiciales concurrentes con las federales, casi imposibles: Taddei

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aseguró que en los próximos días se reunirán con diputados y senadores para hablarles de las dificultades que representaría mantener las elecciones judiciales concurrentes con las elecciones federales, por las complicaciones operativas que esto implicaría.

LEE ADEMÁS: David Faitelson pide disculpas a José Ramón Fernández y Odín Ciani lo confronta en Pachuca

En conferencia de prensa, explicó que las elecciones judiciales implican que no pueden estar presentes representantes de partidos políticos en las casillas, por lo que habría que instalar casillas en una ubicación diferente y los electores tendrían que trasladarse de un lado a otro.

Consideró que los tiempos oficiales se traslaparían e incluso no alcanzarían para cubrir todas las elecciones que habrá, que incluyen Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, 31 congresos locales, centenares de alcaldías y más de 800 cargos judiciales.

"La imposibilidad material, por ejemplo, dicen que nadie está obligado a hacer lo imposible. Si nosotros lo hacemos de manera concurrente estamos entrando en una complicación, por eso les digo que habría que trabajar con los proponentes para ver qué partes mínimas tendrían que ajustarse para que esto fuera posible, y si no rompe con el espíritu original de la reforma judicial que ya fue aprobada", subrayó.

Respecto a la posibilidad de trasladar las elecciones a junio de 2027, consideró que eso permitiría ahorros porque se podría reutilizar el material electoral y a los capacitadores que trabajen para las elecciones ordinarias, aunque sigue siendo un proceso complejo.

Sobre la reducción de salarios para consejeros electorales y altos funcionarios, tras publicarse la reforma que los reduce a la mitad de lo que gana la presidenta de la República, dijo que se analiza el tema, pero aclaró que para este año ya hay un Presupuesto de Egresos aprobado, por lo que no es posible modificar esos salarios en estos momentos.

Asimismo, dijo que el bono electoral que se da a los trabajadores por el trabajo extraordinario en los procesos electorales está contemplado en las condiciones generales de trabajo, por lo que no entraría en los rubros a eliminar en la Ley de Austeridad.

Taddei Zavala precisó también que ha solicitado revisar el amparo que se presentó hace algunos años para evadir la reducción de salarios de consejeros electorales y funcionarios, para determinar si está vigente.