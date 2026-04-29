La representación diplomática indicó que no puede comentar las imputaciones y que el proceso seguirá su curso en la jurisdicción estadounidense

Tras la presentación de cargos penales por parte de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , por presuntos vínculos con el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado, la Embajada de Estados Unidos en México se pronunció sobre las imputaciones y el marco de cooperación bilateral.

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“El combate a la corrupción y la actividad criminal transnacional es una prioridad compartida para los Estados Unidos y México”, afirmó el embajador Ron Johnson.

La representación diplomática indicó que no puede comentar los hechos específicos de las imputaciones y que el proceso legal seguirá su curso conforme a la jurisdicción estadounidense, bajo la conducción de la fiscalía federal en Nueva York.

El pronunciamiento establece que ambos países mantienen compromisos para fortalecer la transparencia, aplicar leyes anticorrupción y sostener el Estado de derecho en el combate a redes criminales transnacionales.

“Los Estados Unidos continuarán trabajando en estrecha coordinación con las autoridades de México para impulsar la rendición de cuentas“, señaló el embajador al definir la línea institucional frente al caso.

Rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos 🇺🇸🇲🇽https://t.co/udTIVwKbKg pic.twitter.com/1kM2yAXuW9 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 29, 2026

Johnson subrayó que los casos de corrupción vinculados con crimen organizado serán investigados y procesados cuando corresponda a la jurisdicción de Estados Unidos, lo que delimita el alcance de sus acciones.

El señalamiento ocurre en un contexto de cooperación bilateral en seguridad, donde las autoridades de ambos países han establecido mecanismos para atender actividades ilícitas con impacto en la frontera y en redes de tráfico.

La postura oficial marca distancia operativa de la embajada respecto al proceso judicial y coloca la rendición de cuentas como eje de la coordinación bilateral tras la acusación contra el gobernador de Sinaloa.