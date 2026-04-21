Emilio Azcárraga Jean: ¿Qué empresas controla tras dejar la dirección de Televisa?

Emilio Azcárraga Jean ya no dirige Televisa, pero conserva poder en tres empresas clave que sostienen el negocio mediático.

Aunque ya no aparece al frente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean sigue siendo una figura determinante en el sector empresarial mexicano, al mantener el control de tres compañías estratégicas vinculadas al entretenimiento, el deporte y las telecomunicaciones.



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El empresario decidió dar un paso atrás en la operación directa del consorcio mediático, donde ahora la presidencia recae en Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia Noriega. Sin embargo, su influencia no ha desaparecido, ya que continúa participando en áreas clave del negocio.

Grupo Ollamani, su apuesta más fuerte

Una de las principales cartas de Azcárraga es Grupo Ollamani, creada en 2024 tras una escisión de Televisa. Esta compañía concentra activos relevantes como el Club América, el Estadio Banorte, PlayCity, Editorial Televisa e Intermex.

Bajo su dirección como presidente y director general, Ollamani se posiciona como una empresa clave rumbo al Mundial 2026, con ingresos superiores a los 6 mil millones de pesos y más de 1,800 empleados.

Cablevisión, el negocio de telecomunicaciones

Otra de las empresas bajo su liderazgo es Cablevisión, que hoy funciona como matriz de Izzi, el servicio de internet, telefonía y televisión.

Aunque la operación diaria está a cargo de Jean Paul Broc Haro, Azcárraga se mantiene como presidente del consejo, supervisando un negocio que reporta ventas por más de 14 mil millones de pesos y una base sólida de usuarios.

Un perfil discreto, pero con poder

A pesar de su menor visibilidad pública, Azcárraga conserva una posición estratégica dentro del ecosistema empresarial que construyó su familia. Su enfoque actual está en consolidar proyectos con alto potencial en deporte, entretenimiento y telecomunicaciones.

Su salida de la gestión directa de Televisa responde a temas legales y financieros, pero no implica un retiro del mundo empresarial, donde sigue siendo un actor clave en decisiones de gran impacto.