En la actualidad los jóvenes retrasan su salida del hogar familiar, tener hijos, migrar por seguir en la escuela: INEGI

Los jóvenes en México, principalmente los menores de 30 años, retrasan su independización así como la formación de una nueva familia frente a generaciones anteriores, lo que se atribuye a que las nuevas generaciones permanecen más tiempo en la escuela.

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Lo anterior se desprende de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2025 que presentó el INEGI, que permite identificar, comparar y contrastar experiencias generacionales comunes como escolaridad, migración, salida del hogar de los padres y uso de anticonceptivos.

Quienes nacieron entre 1998 y 2007, solo el 16.9% se independizó de su hogar de origen antes de los 18 años, en contraste con el 31.1% de la generación de 1961 a 1967. En tanto que, el 10.8% tuvo su primer hijo o hija antes de los 18 años, frente al 15.9% de las personas mayores.

“Con esta Encuesta Demográfica Retrospectiva se puede tener un mejor entendimiento de cómo se articulan y cambian diferentes procesos sociales a lo largo del tiempo; por ejemplo: saber cómo han cambiado las edades del primer empleo, del matrimonio o del primer hijo o hija“, dijo Graciela Márquez, presidenta del organismo.

De la población nacida entre 1998 y 2007, el 54.4% abandonaron sus estudios, comparado con 65 de cada 100 personas nacidas entre 1968 y 1977. La generación más grande tuvo en promedio 20% alguna experiencia migratoria en los primeros 18 años de su vida, en tanto que solo 1 de cada 7 lo hizo en la generación más joven.

En el uso de anticonceptivos hay un cambio significativo entre las mujeres: mientras la generación previa apenas el 2.9% usó anticonceptivo en sus primeros 18 años de vida, para la generación de 1998 al 2007 aumentó a 7.9 por ciento.

Mauricio Rodríguez Abreu, titular de la Unidad de Estadística Sociodemográfica del INEGI, explicó que la generación más reciente está dejando más tarde su hogar.

“Vemos aquí una reducción muy importante tanto para hombres como para mujeres, de quienes a los 18 años ya no vivían en el hogar familiar, empezamos con valores de 31% en la cohorte del 68-77 y llegamos al 16.9% en la cohorte más joven. Eso significa que hay más personas que están manteniéndose en el lugar familiar a sus 18 años de edad. Y es importante señalar que los porcentajes para las mujeres son más elevados, las mujeres salen del hogar familiar a menor edad que los hombres“, señaló.