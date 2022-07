En la detención de Caro Quintero, ni negociación, imposición o DEA: AMLO

POR URBANO BARRERA

La detención del ex jefe del ‘Cártel de Jalisco’, Rafael Caro Quintero, no fue una exigencia de Joe Biden, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador y estableció que ya se terminó el tiempo en que los mandatarios de México se arrodillaban.

Indicó que en el operativo para capturar a Rafael Caro Quintero no participó en forma directa la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) y desde hace tiempo ya no tienen injerencia.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional expuso que en su reciente reunión con el presidente Joe Biden, este no fue un tema de conversación, pues los presidentes no van hablar de un “presunto delincuentes” en un encuentro de Estado.

También aseguró que no hubo ninguna negociación con nadie. “A mí no me exigen, somos un gobierno independiente, autónomo. Ya no es el tiempo en que se arrodillaban los presidentes. Eso ya no sucede”.

El jefe del Ejecutivo expresó que ahora la Fiscalía General de la República (FGR) o el Poder Judicial deberán si procede o no la extradición.

“Lo que hará el gobierno es revisar que no haya corrupción y que todo lo que se haga se resuelva conforme a la ley”, dijo.

Aceptó que seguramente Rafael Caro Quintero promoverá amparos, pues argumenta que ya cumplió su sentencia y además hubo errores de procedimiento, pero serán las autoridades judiciales quienes analicen el caso y resuelvan.

Señaló que son politiquerías, las versiones que señalan que está sometido a Estados Unidos y lo que puede decir es que aquí se hace valer un auténtico Estado de Derecho.

“Si hay acuerdos y cooperación, es entre los diversos niveles de gobierno. Se actúa permanentemente y se intercambia información y tecnología, pero no hubo intervención de la DEA y tampoco de personal armado como se hacía antes”, estableció.