En paro indefinido varias Escuelas del IPN

Fernando Fuentes

La Coordinadora Estudiantil Politécnica, que conforma hasta ahora a 12 escuelas de Nivel Superior y dos de Media Superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que se encuentran en paro de actividades desde hace 20 días, debido a la deficiente respuesta de las autoridades y a la nula comunicación de su director general Arturo Reyes Sandoval con la comunidad, para atender las demandas de los estudiantes, por lo que analizaran en conjunto que acciones tomaran para ser escuchados, por lo que se espera que el próximo martes darán a conocer públicamente su nuevo pliego petitorio en conjunto y que acciones realizaran.

“Ahora resulta que nos presentamos físicamente a clases a nuestras escuelas y encontramos unas instalaciones sin mantenimiento, peor que cuando las dejamos antes de la pandemia del Covid-19. Se desplomó el techo de un gimnasio, se abrió un socavón de un salón de clases, laboratorios abandonados sin material de trabajo, entonces nos preguntamos ¿Qué paso con el presupuesto del IPN en que se lo gastaron? Se preguntaron estudiantes del IPN.

“Queremos educación de calidad, en cuanto a nuestro sistema educativo, parece que no pasó nada, tenemos un atraso educativo, tenemos problemas con las materias, tenemos horarios mixtos que debemos presentarnos a clases en la mañana y por la tarde, esto no puede ser posible, tenemos una pésima organización, por si fuera poco, nos preocupa el acoso sexual hacia las mujeres estudiantes por parte de varios profesores esto es inaudito, hemos denunciado los hechos ante las autoridades y no tenemos respuesta alguna, es el caso de la estudiante de vocacional que fue violada dentro de una aula, y no se conoce hasta la fecha, por parte de la comunidad politécnica, el castigo a los autores”, expresaron integrantes de la Coordinadora Estudiantil Politécnica.

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA), una de las escuelas superiores emblemáticas del IPN, se encuentra en paro indefinido por parte de los estudiantes desde hace 18 días, ante la falta de respuestas de los directores, no podemos contar con autoridades sordas y pasivas, dijeron los politécnicos.

FRONTERAS. Por su parte del IPN, informó en un comunicado que el director general, Arturo Reyes Sandoval, acudió a la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), para conocer de viva voz las demandas de la comunidad estudiantil y hacer entrega de la respuesta al pliego petitorio que permitan reanudar las clases a la brevedad posible.

En la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (Esiqie) Zacatenco, en sesión de trabajo de cuatro horas, el director general IPN dialogo con una Comisión de alumnos de la Esiquie Zacatenco para atender los puntos de mayor prioridad del listado de requerimientos. Se acordó que, en un plazo de 4 semanas, se realizará la adquisición y entrega de reactivos, materiales y suministros para los laboratorios.

En cuanto a la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (Upibi) continúa en paro indefinido con actividades administrativas sustantivas operando, reconoció la autoridad, sin embargo el comunicado no preciso sobre el paro indefinido de la UPIICSA y otras escuelas más, pero por fin el director se empezó a mover, un poco tarde diría mi compadre!!

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio Nacional de Locución 2017.

ferfuentesmty@hotmail.com