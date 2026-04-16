Encabezará Citlalli Hernández negociación de alianzas y encuestas de Morena

Asegura que se mantendrá la unidad de la 4T, porque la alianza ha permitido alcanzar las posiciones actuales

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena designó a Citlalli Hernández como presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, para encargarse del proceso de elaboración de encuestas para la elección de candidatos rumbo al 2027 y además dará seguimiento a la mesa de alianzas de los partidos de la 4T.

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La ahora ex secretaria de las Mujeres explicó que siempre hay quienes quieren debilitar a la 4T, pero se va a mantener la mayoría calificada y las gubernaturas, y dejó que la secretaría que encabezó es más fuerte que su titular.

Hernández dejó en claro que le comunicó a la presidenta que estaba analizando su renuncia a la secretaría para integrarse al partido y que no había visto a la presidenta hasta el pasado miércoles, cuando le comentó su decisión y rechazó que el proceso haya sido desaseado.

Por lo que se refiere a las alianzas con el Partido del Trabajo y el PVEM, dijo que son aliados y que la coalición ha dado frutos, por lo que se dijo convencida de que seguirán juntos rumbo a las elecciones de 2027.

Confirmó que será ella quien encabece las mesas de coalición y adelantó que la alianza es fuerte y que mantenerla es mantener la unidad de Morena.

La presidenta del partido, Luisa María Alcalde, aseguró que la 4T es fuerte y que van a seguir las alianzas para tener buenos resultados en las elecciones del próximo año, y subrayó que la llegada de Citlalli Hernández fortalecerá los procesos internos.

Agregó que los tiempos del partido se están acelerando, por lo que se determinó realizar cambios en la estructura partidista.

Asimismo, acusó que las supuestas amenazas de ruptura de la alianza son solo ruido mediático y dijo que se analizará caso por caso en las entidades, como en San Luis Potosí, para tomar decisiones específicas.

Alcalde Luján acotó que es evidente que la alianza con la 4T es importante, y como prueba señaló la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, que ha permitido reformas constitucionales, y refrendó que se han magnificado declaraciones sobre una ruptura que no existe.

Por lo que se refiere a la Ciudad de México, dijo que a través de las mesas nacionales de alianzas se escuchará a todas las voces de cara a las encuestas que definirán candidaturas para el próximo año, donde podrán integrarse perfiles del PT y el PVEM. No obstante, advirtió que el Consejo Nacional de Morena ya emitió lineamientos, como el no al nepotismo, que se respetarán.