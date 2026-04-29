El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al senador Enrique Inzunza Cázarez de brindar protección a Los Chapitos cuando éste era secretario general de Sinaloa. | Foto: Cuartoscuro.com

El exsecretario de Gobierno de Sinaloa afirmó que las acusaciones son un ataque contra Morena y López Obrador, surgido tras su intervención en el Senado sobre el caso Chihuahua

El senador por Morena, Enrique Inzunza Cázarez rechazó las acusaciones en su contra, luego de que el gobierno de Estados Unidos formalizara una acusación penal en la que se le señala, junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , y otros funcionarios y exfuncionarios estatales, de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa para traficar drogas hacia territorio estadounidense.

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El posicionamiento lo dio a conocer a través de sus redes sociales, luego de haber acudido a la reunión previa a la última sesión del periodo ordinario en el Senado, a la que finalmente no ingresó al pleno. Sostuvo que los señalamientos aparecen de manera coincidente con el tema relacionado con Chihuahua, tras su reciente intervención en tribuna en la que defendió la soberanía nacional.

Quien fuera secretario general del Gobierno de Sinaloa a cargo del actual gobernador Rubén Rocha Moya, indicó que, tras esa participación, autoridades estadounidenses dieron a conocer la existencia de una supuesta investigación en su contra, lo que -afirmó- forma parte de un ataque con intencionalidad política. “Rechazo enfática y firmemente las imputaciones, por falsas y dolosas”, escribió.

El legislador sostuvo que los señalamientos no sólo están dirigidos a su persona, sino que también buscan impactar al partido Morena y al expresidente Andrés Manuel López Obrador. “Seamos claros: es también un ataque y una insidia dirigida a Morena y a nuestro máximo referente político”, expresó.

El día de ayer, desde la tribuna del @senadomexicano, en nombre de nuestro grupo parlamentario @MorenaSenadores, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la ilegal… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) April 29, 2026

“El día de ayer, desde la tribuna del Senado de la República, en nombre de nuestro grupo parlamentario, defendí el principio de la soberanía nacional que preconiza el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con motivo de la ilegal actuación de agentes del gobierno norteamericano en el territorio nacional, en tareas que nuestro máximo ordenamiento confiere de manera exclusiva a las autoridades mexicanas”, señaló.

Inzunza Cázarez también respondió a los señalamientos vinculados con su origen en Badiraguato, Sinaloa, y rechazó que ello implique una presunción de conducta delictiva. “Nací y crecí en el municipio de Badiraguato, Sinaloa, de lo que me siento orgulloso. Hay quienes piensan que ese solo hecho permite suponer que quienes de ahí provenimos somos delincuentes. En nombre propio, de mi familia y de mi pueblo, rechazo esa infamia“, indicó.

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Añadió que su trayectoria está respaldada en el trabajo personal. “Nuestra biografía está ahí: trabajo, estudio y servicio“, sostuvo.

Asimismo, afirmó que las acusaciones forman parte de una ofensiva política más amplia. “Este ataque tiene intenciones muy claras. No es solo en contra nuestra, es en contra de la Cuarta Transformación“.