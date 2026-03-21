Entre Pancho Villa y una Mujer Desnuda: la obra que cuestiona el machismo llega gratis a cada rincón de la CDMX

La puesta en escena cuestiona el machismo y el papel de la mujer en la historia a través de una pareja unida y dividida por la figura del revolucionario Pancho Villa.

El teatro sale de los grandes recintos y se instala en los barrios. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presenta la nueva temporada de “Entre Pancho Villa y una Mujer Desnuda”, la aclamada obra de la dramaturga Sabina Berman, que desde el pasado 6 de marzo inició funciones en la FARO Tláhuac y que durante todo 2026 llevará sus cuestionamientos sobre el machismo, las relaciones de poder y el empoderamiento femenino a distintos espacios culturales de la capital, todos con entrada completamente libre.

LEE ADEMÁS: Flores amarillas el 21 de marzo: origen, significado y por qué se volvió tendencia en México

Una historia de amor atrapada entre la revolución y el patriarcado

La trama gira en torno a Gina y Adrián, una pareja que comparte una profunda admiración por Pancho Villa. Sin embargo, lo que en un principio los une acaba por distanciarlos: la figura del revolucionario y el machismo que la acompaña se convierten en el obstáculo que amenaza su relación. A partir de esa premisa, Sabina Berman construye una historia que va mucho más allá de la anécdota romántica: cuestiona el lugar que la historia oficial ha dado a las mujeres, reflexiona sobre las dinámicas de poder en la pareja y plantea preguntas vigentes sobre lo que significa el empoderamiento femenino en el México contemporáneo.

El elenco está integrado por Mariana Gajá, Moisés Arizmendi, Roberto Cázares, Alexandra Dunnet, Conchi León, Diego Estrella y Demetrio Bonilla.

Calendario completo de funciones y sedes

Centro Cultural Calmécac — Milpa Alta Viernes 20 y 27 de marzo, 20:00 h. Sábados 21 y 28, 18:00 y 20:00 h. Domingos 22 y 29, 18:00 h.

Cine Víctor Manuel Mendoza — La Magdalena Contreras Viernes 10 y 17 de abril, 20:00 h. Sábados 11 y 18, 18:00 y 20:00 h. Domingos 12 y 19, 18:00 h.

FARO Oriente — Iztapalapa Viernes 24 de abril, 17:00 h. Sábado 25, 15:00 y 17:00 h. Domingo 26, 17:00 h. Sábado 2 de mayo, 15:00 y 17:00 h. Domingo 3, 15:00 y 17:00 h.

Parque Pantitlán — Iztacalco Viernes 25 de septiembre, 20:00 h. Sábado 26, 18:00 y 20:00 h. Domingo 27, 18:00 h. Viernes 2 de octubre, 20:00 h. Sábado 3, 18:00 y 20:00 h. Domingo 4, 18:00 h.

Futurama — Gustavo A. Madero Viernes 16 y 23 de octubre, 20:00 h. Sábados 17 y 24, 18:00 y 20:00 h. Domingos 18 y 25, 18:00 h.

Teatro de Tlalpan — Tlalpan Viernes 6 y 13 de noviembre, 20:00 h. Sábados 7 y 14, 18:00 y 20:00 h. Domingos 8 y 15, 18:00 h.

Arte que llega donde la gente vive

La itinerancia de esta producción forma parte de la estrategia de descentralización cultural de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que busca garantizar el acceso gratuito a las artes escénicas en alcaldías y espacios que históricamente han tenido menor presencia de oferta cultural de este nivel. Desde Milpa Alta hasta Gustavo A. Madero, pasando por Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan, la obra de Sabina Berman llegará a audiencias diversas con un mensaje que no pierde relevancia