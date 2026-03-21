Erik “El Terrible” Morales vinculado a proceso: qué se sabe del caso ocurrido en Baja California

El excampeón mundial de boxeo Erik “El Terrible” Morales fue vinculado a proceso este jueves 20 de marzo por el delito de abuso sexual agravado, luego de que un juez de Tijuana determinara que existen elementos suficientes para continuar con el proceso legal en su contra. La resolución fue dada a conocer por la Fiscalía General del Estado de Baja California al concluir una audiencia que se prolongó casi 24 horas y que se realizó a puerta cerrada, a solicitud de la presunta víctima.

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Los hechos que derivaron en la acusación

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado de Baja California, los hechos que originaron la acusación ocurrieron mientras Erik “N” se desempeñaba como Secretario de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tijuana. Según la autoridad, fue durante el ejercicio de ese cargo público cuando se produjo el presunto abuso sexual en contra de una trabajadora de ese departamento. La condición de servidor público del imputado al momento de los hechos es precisamente lo que agrava el delito ante la ley.

A raíz de la acusación, Morales tuvo que abandonar el cargo que ocupaba en el ayuntamiento tijuanense.

Medidas cautelares y plazo de investigación

Tras la audiencia de vinculación a proceso, la Fiscalía solicitó al juez la imposición de medidas cautelares para Erik “N”, con el objetivo de impedir cualquier tipo de acercamiento hacia la presunta víctima. La petición fue aprobada por el juzgador. Adicionalmente, se estableció un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo durante el cual las autoridades deberán reforzar el expediente antes de la siguiente etapa del proceso.

Una trayectoria que contrasta con el presente

Erik “El Terrible” Morales fue uno de los boxeadores mexicanos más destacados de su generación, con títulos mundiales en múltiples categorías y una carrera que lo colocó entre los mejores peleadores del mundo en su momento. Su transición al ámbito de la función pública en Tijuana lo alejó de los reflectores del deporte, aunque no de la controversia. Hoy enfrenta uno de los momentos más difíciles de su vida fuera del cuadrilátero, con un proceso judicial que se desarrollará en los próximos meses.