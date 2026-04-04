Erik Lira sería visoreado por Feyenoord, Benfica, Valencia y Sevilla

El mediocampista de Cruz Azul es titular en la Selección Mexicana y se ha ganado el puesto por la ausencia de Edson Álvarez

Erik Lira tiene contrato con Cruz Azul hasta mediados del 2029, pero muy probablemente no lo terminará. Y qué bueno por La Máquina que lo renovó hace un tiempo, porque el mediocampista probablemente se vaya a Europa después de la Copa del Mundo.

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Con 25 años, el surgido de los Pumas se ha desarrollado en el conjunto cementero, al cual llegó hace cinco años en enero del 2022, por lo que se puede decir que su identidad es completamente celeste.

Seleccionado Nacional ya desde hace un par de años, Lira se ha ganado a pulso la titularidad en el mediocampo del equipo que dirige Javier Aguirre, tanto por su calidad en la cancha, como también por la ausencia de Edson Álvarez por lesión.

Es un hecho que el Vasco se lo llevará al Mundial que comienza en poquito más de dos meses, aunado a que es muy probable que sea titular en la contención o incluso como líbero, ya que puede jugar en ambas posiciones sin problemas.

En Europa ya le echaron el ojo y podrían llevárselo pronto

Siempre hay que tomar con recaudo cierta información que sale de Europa, sobre todo de los llamados “periodistas de fichajes” que son más famosos en X por los rumores que sueltan que por los fichajes que realmente se consuman.

Sin embargo, no deja de ser interesante que desde el Viejo Continente, haya surgido la versión de acuerdo al periodista turco Ekrem Konur, que hay un total de cuatro equipos que están muy de cerca a Lira.

Se trata del Feyenoord de Países Bajos, Benfica de Portugal, además de Valencia y Sevilla, ambos de España; todos esos clubes, al menos ya tendrían en cartera a Erik, aunque para nada es hecho que esté pronto a irse o que lo cierren antes de que comience la Copa del Mundo.

Aunque claro está que si es titular el 11 de junio en el Estadio Banorte ante Sudáfrica y los ojos del mundo están encima de ese juego, algún visor de ese u otro equipo en Europa podrá verlo y el precio de su carta seguro se elevará bastante.

De acuerdo a Transfermarkt, Lira tiene un valor de 12 millones de euros y el próximo ocho de mayo cumplirá 26 años, por lo que es una gran edad para irse a Europa y dar el salto en su carrera.

Por lo pronto, el mediocampista está enfocado en disputar su primera Copa del Mundo con México, además de llegar lo más lejos posible con Cruz Azul, club en el que es titular indiscutible bajo las órdenes de Nicolás Larcamón.

Lira no va a disputar la Liguilla del Clausura 2026, debido a que iniciará la concentración de mes y medio con la Selección en el Centro de Alto Rendimiento a inicios de mayo, por lo que se perderá la pelea por el título con Cruz Azul.

Sin embargo, es innegable que domina su posición en el centro del campo y que se ha convertido en un jugador prácticamente indispensable, también en el esquema táctico de Javier Aguirre en la Selección Nacional.