“Es Mujer”: la exposición en Paseo de la Reforma que retrata a 60 mujeres mexicanas inspiradoras

La muestra fotográfica de Gabriela Saavedra se presenta en las rejas del Bosque de Chapultepec con acceso gratuito y disponible para todo el público.

La avenida Paseo de la Reforma se convierte en un gran escaparate cultural con la exposición “Es Mujer”, una muestra fotográfica que presenta el rostro, la historia y el talento de 60 mujeres mexicanas que han dejado huella en distintos ámbitos de la vida pública y social. La exhibición invita a reflexionar sobre el papel femenino en la sociedad y a reconocer su impacto en múltiples áreas.

La muestra reúne retratos de mujeres que destacan en la ciencia, el arte, el deporte, el periodismo, la educación, la empresa, la tecnología, la medicina, la música, la ingeniería, el campo y la vida comunitaria, entre otras actividades. A través de estas imágenes se construye una narrativa visual colectiva que celebra la diversidad, la creatividad y la resiliencia de las mujeres en México.

Las fotografías se exhiben del 6 de marzo al 19 de abril en la Galería Abierta Grutas de las rejas del Bosque de Chapultepec, un espacio cultural al aire libre ubicado sobre Paseo de la Reforma que permanece abierto las 24 horas y con acceso gratuito para visitantes de todas las edades.

La exposición fue inaugurada el 6 de marzo, en el marco del Día Internacional de las Mujeres y del festival “Tiempo de Mujeres, Festival por la Igualdad 2026”, una iniciativa que busca promover la participación femenina y visibilizar su trabajo en distintos espacios culturales de la capital.

Durante la inauguración, Ana Francis López Bayghen Patiño, titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, destacó la importancia de impulsar espacios artísticos que reconozcan la participación de las mujeres y fomenten la igualdad dentro del ámbito cultural. Además, adelantó que las actividades del programa Tiempo de Mujeres continuarán durante todo el año en distintos recintos de la ciudad.

El proyecto también busca ofrecer referentes reales para las nuevas generaciones, utilizando el espacio público como un punto de encuentro entre arte, historia y sociedad. La elección de Paseo de la Reforma responde a su relevancia como escenario de manifestaciones sociales, celebraciones y momentos clave de la vida pública en México.

La autora de la exposición, Gabriela Saavedra, expresó su agradecimiento a todas las mujeres que participaron en el proyecto y al equipo que hizo posible llevar la muestra a uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Para la fotógrafa, presentar su trabajo en el Bosque de Chapultepec representa la realización de un sueño.

Saavedra es fotógrafa, editora y productora originaria de la Ciudad de México. Se formó en la Escuela Activa de Fotografía y en Columbia College de Chicago, y ha colaborado con reconocidas publicaciones internacionales como Vanity Fair, Vogue, Elle e In Style, además de trabajar en proyectos editoriales y publicitarios.

Durante el evento de apertura también participó la escritora Sabina Berman, quien celebró que esta galería abierta permita que miles de personas se acerquen al arte todos los días y destacó el papel de las mujeres en la transformación social.

Por su parte, la curadora Ana Elena Mallet subrayó que iniciativas como esta ayudan a ampliar los referentes femeninos y a mostrar la diversidad y complejidad de las mujeres mexicanas contemporáneas, más allá de historias individuales.

La jornada inaugural concluyó con la presentación del grupo Amazonas, un mariachi integrado por mujeres, que interpretó varias canciones para celebrar el talento femenino dentro de un género musical tradicionalmente dominado por hombres.

La exposición “Es Mujer” permanecerá abierta en las rejas del Bosque de Chapultepec, frente al Museo Nacional de Antropología, hasta el 19 de abril, ofreciendo al público una oportunidad para recorrer una galería al aire libre que celebra la fuerza, la creatividad y la diversidad de las mujeres mexicanas.

