Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli Garibaldi impulsa el empoderamiento femenino en el mariachi

Músicas, estudiantes y promotoras culturales reflexionaron sobre la presencia femenina en el mariachi, dentro del festival Tiempo de Mujeres 2026.

La Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli Garibaldi, perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se convirtió en punto de encuentro para reconocer el talento y la trayectoria de las mujeres en el mariachi mediante un conversatorio y un concierto especial.

La actividad formó parte de Tiempo de Mujeres. Festival por la Igualdad 2026, una iniciativa cultural que promueve la reflexión sobre la igualdad de género en las artes y que en esta ocasión reunió a intérpretes, estudiantes y promotoras culturales para dialogar sobre los retos y aportaciones femeninas dentro de esta tradición musical mexicana.

Un espacio para reflexionar sobre el papel de las mujeres en el mariachi

Durante la inauguración del encuentro, Vanessa Velasco, directora de la escuela, subrayó la importancia de abrir espacios que reconozcan la presencia de las mujeres en la música vernácula.

La funcionaria destacó que, aunque durante décadas el mariachi fue un ámbito dominado por hombres, el talento y la perseverancia de muchas intérpretes han transformado este panorama, permitiendo que niñas y jóvenes encuentren en esta música un camino profesional y de identidad cultural.

Proyectos que fortalecen la identidad cultural

En el conversatorio participó Karla Nohemí Sanabria González, fundadora del Mariachi Femenil Las Momoxkas, quien explicó que su agrupación busca visibilizar la identidad de los pueblos originarios de Milpa Alta a través del mariachi.

La música compartió que el proyecto también interpreta piezas en lengua náhuatl, con el objetivo de preservar la cultura y motivar a más mujeres a sentirse orgullosas de sus raíces. Además, destacó que la agrupación procura llevar la música a comunidades que con frecuencia tienen poco acceso a actividades culturales.

El mariachi también encuentra espacio en la academia

Otra de las participantes fue Xochiquétzal V. Cruz, integrante y coordinadora del Mariachi Mujeres Universitarias de la Facultad de Música de la UNAM.

La académica explicó que el ensamble surgió como una iniciativa universitaria para abrir espacios al mariachi dentro de ámbitos académicos, donde tradicionalmente predominan las músicas de concierto.

Según explicó, el proyecto también busca impulsar redes de colaboración entre mujeres intérpretes, fomentando el aprendizaje colectivo y el reconocimiento de la música tradicional dentro de la comunidad universitaria.

La experiencia de una pionera del mariachi femenil

El encuentro también contó con la participación de Rosa María López López, considerada pionera del mariachi femenil en México.

La intérprete recordó que comenzó a tocar desde muy joven, en una época en la que la presencia de mujeres en el mariachi era poco común, por lo que celebró ver cómo actualmente cada vez más artistas femeninas ocupan los escenarios con talento y determinación.

Un concierto que unió generaciones

La jornada concluyó con un concierto del Mariachi Mujeres Universitarias, que ofreció un repertorio de música tradicional mexicana con piezas emblemáticas como Aires del Mayab, La Cigarra y El Son de la Negra.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando la agrupación interpretó junto a Rosa María López la canción Paloma Negra, creando un encuentro simbólico entre la experiencia de una pionera y el talento de nuevas generaciones de músicas.

Con iniciativas como esta, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México busca fortalecer la diversidad cultural y visibilizar el trabajo de las mujeres en las distintas disciplinas artísticas.