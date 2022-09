Escuela Superior de Medicina del IPN en paro y sin director

FERNANDO FUENTES

“La Escuela Superior de Medicina (ESM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se encuentra en paro estudiantil desde el pasado 7 de septiembre, el cuál en un breve tiempo su movimiento ha logrado la destitución de su director el Dr. Salvador Lara Franco, que hoy lunes se espera sea sustituido por un director interino aún desconocido por su escuela, tal acción de las autoridades del politécnico no resuelve los problemas reales de esta emblemática escuela del poli ni la de sus propios estudiantes, sin embargo, las autoridades le apostaron a una resolución política, para quizás apaciguar las aguas torrenciales y de paso colocar a uno de los suyos, estaremos pendientes” así lo consideró en exclusiva el Maestro en Ciencias, Rafael Guerrero Domínguez, secretario general de los Docentes de la ESM (Delegación sindical-SNTE).

Los problemas que aquejan a esta importante ESM, vienen de tiempo atrás, que prometieron resolver en su momento Enrique Fernández Fassnacht y después Mario Rodríguez Casas, ex directores del poli, que no resolvieron, pero que tampoco ha atendido la actual administración que

, a quien por cierto la comunidad politécnica lo considera distante.

La comunidad de la ESM, demanda la creación de nuevas instalaciones, pues las actuales están muy deterioradas y se agravaron con los sismos de 1985 y 2017. Casi la mitad de nuestras aulas son instalaciones prefabricadas, que no cuentan con proyectores, internet, ventilación, laboratorios y áreas quirúrgicas. Nos prometieron las instalaciones del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica en el Casco de Santo Tomás, quedaron en promesas. No contamos con estancia para estudiantes y maestros, ni cancha deportiva uno de los puntos que demandan los estudiantes que se encuentran en paro.

Como producto de la pandemia los docentes que renunciaron, se jubilaron o fallecieron, dejaron libres sus plazas u horas de base, las cuales no han sido cubiertas que estimamos en 622 horas, son recursos de la escuela.

En el caso de la Enseñanza Clínico Hospitalaria, cuenta con cerca de 400 profesores en los hospitales que se les contrata por medio de una carta compromiso que no los reconoce como docentes del IPN. Demandamos la creación de un nuevo tipo de plaza para estos docentes y puedan ser reconocidos como parte de la institución.

Tenemos profesores contratados como interinos, que llevan años con inestabilidad laboral y son los que llevan la mayor carga académica, demandamos para todos ellos la basificación.

Tenemos docentes de tiempo completo con más de 60 años de edad y 40 años de servicio que no encuentran salida con su jubilación pírrica que da el ISSSTE, además que se da en UMAS, menores al salario mínimo. La jubilación ya no es un derecho de disfrute, por eso muchos de ellos no quieren jubilarse. Demandamos un Programa de Retiro Voluntario, que incluyen recursos adicionales a la jubilación, tal como sucede en la UNAM y la UAM, y que las plazas que se dejan las ocupen los maestros jóvenes.

Por último ante la súbita elevación de precios en básicos también demandamos un incremento salarial de emergencia a través del Programa de Fortalecimiento al Salario de la Sección 60-SNTE.

Premio Nacional de Periodismo 2008 y 2016. Premio Nacional de Locución 2017

ferfuentesmty@hotmail.com