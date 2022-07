Espera Ricardo Cadena arribo de otro refuerzo

EN LAS CHIVAS DEL GUADALAJARA

El DT del cuadro tapatío dice que una de las opciones que tienen en mente es el internacional Orbelín Pineda pero no se define aún

Previo a que comience el torneo de Apertura 2022, el entrenador de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Ricardo Cadena, tocó varios tópicos. Entre estos, el relacionado a la llegada de más refuerzos, el estado de salud del ariete mexicano José Juan Macías, el futuro de Alexis Vega con Chivas, luego de que su nombre suena para irse a España, además del posible cambio de portero.

Ricardo Cadena habló en conferencia de prensa al terminar el entrenamiento de ayer en Verde Valle. “Habíamos solicitado la posibilidad de tres refuerzos; llegaron Mozo, el ‘Oso’ y estamos esperando a uno más todavía”.

ALGUNAS OPCIONES

Entre las posibilidades que tiene en mente destaca la de Orbelín Pineda, al respecto, el timonel del cuadro tapatío señaló que: “Esperamos la posibilidad de que Orbelín pueda decidir, es una de las incorporaciones que solicitamos. Ojalá que, de darse, se haga lo antes posible; hemos estado en comunicación con nuestra directiva, personalmente no he hablado con él”.

El que no está en los planes de Ricardo Cadena es el popular ‘La Chofis’ como el mismo entrenador comenta: “’Chofis’ no está dentro de mis planes, por lo tanto no es una opción para el equipo”.

SÚPER INTEGRADO

“A Alexis lo siento súper integrado, comprometido, quiere ser protagonista junto con todo el plantel; está muy motivado por ser año Mundialista y tratar de ser opción para la Selección. De rumores que surgen como el del Espanyol pues son muchas cosas que siempre van a estar alrededor de Chivas y Alexis, igual que si él tiene un grupo o determina cosas en el plantel, son rumores que no tienen fundamento, son mentira”, apuntó.

“Durante la Pretemporada pretendemos siempre darles a todos las mismas opciones y posibilidades”, agregó.

Aseguró que tiene todo definido para afrontar el primer partido del Torneo de Apertura 2022, el fin de semana cuando reciban la visita de los Bravos del FC Juárez en las instalaciones del bonito y funcional estadio Akron en el municipio jalisciense de Zapopan.

ESTÁ DEFINIDO

“Hoy tengo definida a la gente que puede iniciar el sábado, tengo claro lo que el equipo necesita, salvo que haya una situación extraordinaria como Covid o algo. Somos muy exigentes en el día a día, no tenemos queja sobre algún jugador, todos han luchado en busca de abrirse camino”, subrayó.

“Todos han trabajado de manera espectacular, están motivados en este inicio de torneo y obviamente a mí me la ponen muy difícil para designar el once inicial”.

Sobre el tema de los porteros fue sincero al comentar que: “‘Tala (Rangel) es un extraordinario portero y el ‘Wacho’ es nuestro portero titular; hay una gran deportividad entre ellos, ninguno puede relajarse, ambos tienen las cualidades para cubrir esa posición”.