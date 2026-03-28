Estadios NFL eliminan su publicidad para el Mundial, pero el Mercedes de Atlanta resiste

De ‘Mercedes-Benz Stadium’ a ‘Atlanta Stadium’: cómo el Mundial 2026 obliga a los recintos de la NFL a borrar su identidad comercial

La FIFA ha ordenado eliminar toda la publicidad e incluso los nombres comerciales de los once estadios NFL que albergarán partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos. Pero en Atlanta , un gigantesco logo de Mercedes-Benz incrustado en el techo del estadio se resiste a desaparecer.

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A menos de 80 días para el inicio del Mundial , la limpieza de unos estadios llenos de publicidad se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para sus responsables logísticos. La FIFA exige esta limpieza para proteger sus marcas y los derechos exclusivos de sus patrocinadores oficiales.

Para la mayoría de estadios en Estados Unidos el principal desafío está siendo tapar o retirar la publicidad asociada a los ‘naming Rights’ de sus techos y cubiertas, instaladas para las tomas aéreas. El ‘Lumen Field’ de Seattle, el ‘SoFi Stadium’ de Los Ángeles, el ‘AT&T Stadium’ de Dallas, el ‘Lincoln Financial Field’ y el ‘Hard Rock Stadium’ de Miami tienen todos los avisos publicitarios en lo más alto de sus instalaciones.

Pero en el caso del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta , en el que España jugará dos partidos de la fase de grupos , no se trata solo de un aviso que se pueda cubrir o retirar, sino de una instalación diseñada con el estadio .

La estrella de Mercedes-Benz en el techo está sobre ocho paneles entrelazados y móviles , conocidos como “pétalos” , que pesan cada uno cerca de 500 toneladas . Es un techo inspirado en el óculo del antiguo Panteón romano .

“Y no es solo en el techo. También están en todas las fachadas del estadio . Y no son pequeños. Son grandes. Por diseño “, dijo Adam Fullerton , vicepresidente de operaciones del estadio.

Tras meses de conversaciones, la FIFA ha optado por hacer una excepción , ante el riesgo de causar daños millonarios a la estructura del estadio.

Conflicto con los patrocinadores

El requisito de la FIFA de retirar esa publicidad no es en vano. En el caso de Atlanta, entraría en conflicto con dos de los patrocinadores oficiales del Mundial : los fabricantes surcoreanos Hyundai y Kia .

De hecho, el estadio perderá incluso su nombre ( ‘Mercedes-Benz Stadium’ ) para pasar a llamarse Atlanta Stadium . Lo mismo ocurrirá con el resto de recintos, que durante el Mundial adoptarán el nombre de la ciudad .

Hace más de un lustro, los estadios aceptaron este requisito en los acuerdos firmados con la FIFA . Entre más de 100 páginas de contrato , una cláusula establecía que “no habrá publicidad (…) u otra identificación comercial de ningún tipo” en las gradas, marcadores, asientos, uniformes del personal ni en ningún otro lugar dentro o alrededor del estadio, con la única excepción de aquella aprobada por escrito por la FIFA .

El caso de Atlanta refleja los límites de la política de borrón total de la FIFA en recintos diseñados alrededor de grandes marcas .