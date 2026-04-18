Estados Unidos levanta temporalmente sanciones al petróleo de Rusia: qué significa para el mercado

La medida permite operaciones de envío y entrega de crudo ruso, aunque mantiene restricciones a otros países.

En un movimiento inesperado, Estados Unidos anunció la suspensión temporal de la mayoría de sanciones contra la industria petrolera de Rusia, una decisión que estará vigente hasta el 16 de mayo de 2026.

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La medida fue confirmada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en un contexto marcado por la reciente caída en los precios del petróleo, tras la reactivación del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

¿Qué incluye la suspensión?

La flexibilización permite retomar diversas operaciones relacionadas con el crudo ruso, entre ellas:

Transporte marítimo de petróleo

Entrega y comercialización internacional

Actividades de buques vinculados a la llamada “flota fantasma”

Estas embarcaciones habían sido previamente sancionadas por su papel en el comercio energético ruso.

Restricciones que siguen vigentes

A pesar de la apertura parcial, Washington mantiene prohibiciones en operaciones relacionadas con:

Irán

Corea del Norte

Cuba

Regiones ocupadas de Ucrania, incluida Crimea

Esto refleja que la medida es limitada y estratégica, sin representar un levantamiento total de sanciones.

El ajuste en la política ocurre tras una disminución en los precios internacionales del crudo, influida por la normalización del flujo en el estrecho de Ormuz, clave para el suministro global.

Ante este escenario, la decisión busca equilibrar el mercado energético y evitar mayores fluctuaciones.

La suspensión temporal podría facilitar un mayor flujo de petróleo ruso hacia mercados internacionales, lo que contribuiría a estabilizar los precios en el corto plazo.

Sin embargo, analistas advierten que se trata de una medida coyuntural, sujeta a cambios según el comportamiento del mercado y la situación geopolítica.