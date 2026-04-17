Estados Unidos pide a México garantizar independencia judicial

El gobierno de Donald Trump pidió a la administración de Claudia Sheinbaum garantizar la independencia judicial como condición para la inversión, tras alertas por la reforma de 2024

La administración del presidente Donald Trump planteó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum la necesidad de garantizar jueces independientes y calificados en México, como condición para evitar el uso indebido del sistema judicial contra inversionistas extranjeros, en el primer posicionamiento público sobre la reforma judicial de 2024.

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El subsecretario de Estado adjunto para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, afirmó que esta preocupación ha sido expuesta en diversas ocasiones ante autoridades mexicanas y en coordinación con la comunidad empresarial de Estados Unidos. Indicó que la autonomía judicial resulta clave para sostener la confianza en el entorno de inversión.

“Se necesitan jueces calificados, que sean independientes, que no estén en el bolsillo de los cárteles, ni de China, ni de nadie más”, declaró Kozak durante su comparecencia ante el Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental. Añadió que el tema ha sido comunicado con claridad al gobierno mexicano.

El funcionario sostuvo que la principal presión que debe ejercer Estados Unidos se relaciona con la generación de condiciones de certidumbre jurídica. “Si quieren atraer inversiones, deben tomar medidas para generar confianza en su sistema judicial”, señaló. Subrayó que la preocupación central radica en evitar el uso del aparato judicial contra inversionistas.

Durante la misma audiencia, el congresista demócrata Greg Stanton planteó que la reforma judicial mexicana constituye un factor que limita la inversión estadounidense. Señaló que los cambios constitucionales podrían dejar a los jueces expuestos a influencias externas, incluidas organizaciones del crimen organizado o actores internacionales.

Las declaraciones ocurren el mismo día en que se reportó que cerca de 300 multinacionales agrupadas en el National Foreign Trade Council enviaron una carta donde advierten que la reforma de 2024 limita la autonomía judicial en México. Este posicionamiento se suma a reportes previos del Departamento de Estado y de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, que ya habían documentado inquietudes sobre el tema.