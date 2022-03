Estados unidos quiere Aztecazo

NO TEME AL TRICOLOR

Reyna reconoce la dificultad del juego, pero están listos y emocionados de mantener su buena racha ante el tricolor

El volante de la selección de Estados Unidos, Giovanni Reyna, expresó el deseo que hay en el seno de su selección, de vencer a México en el estadio Azteca y dar un paso definitivo rumbo a la calificación para el Mundial de Qatar 2022.

El equipo norteamericano tiene 21 unidades y está empatado con México, pero la diferencia de goles coloca a los de las barras y las estrellas como segundo lugar y relega al tricolor al tercer sitio, por lo cual, una victoria sobre los mexicanos en el Azteca podría significar la calificación directa si se combina con un tropiezo de Panamá.

Esa es una motivación extra para los estadounidenses, además de que desean lograr la primera victoria de EU en el estadio Azteca, y de pasadita, aumentar la buena racha que tienen ante el equipo que dirige Gerardo Martino, luego de que presumen tres victorias en fila, tras ganarle los títulos de Liga de Naciones y Copa Oro, y su duelo pasado de la eliminatoria.

LISTOS Y MOTIVADOS

Al respecto, Giovanni Reyna señaló en entrevista que reproduce la cadena TUDN que en su selección entienden perfectamente la rivalidad que existe contra México y están listos y motivados para buscar el triunfo.

“He escuchado historias de mi papá (Claudio Reyna), también he visto juegos y sé que va a ser un partido difícil. En Denver fue un choque muy duro y no cambia mucho; supongo que en el Azteca será muy intenso, difícil, cuentan con gran afición y tienen un buen equipo, pero estamos listos y emocionados, sabemos que todo lo que conlleva esta rivalidad y estamos listos”.

RESPETA A MÉXICO, PERO…

El volante del Borussia Dortmund reconoció que el tricolor es uno de los rivales más fuertes de la Concacaf, pero su escuadra tiene argumentos para encararlo y buscar el resultado.

“Sabemos que es uno de losequipos más fuertes y no seráun juego fácil; ojalá pueda marcar en este partido, sería especial, como lo fue la primera vezque lo hice, aunque no piensoen marcar, sino en ayudar alequipo en la medida de lo posible; si anoto, sería grandioso,pero si asisto o si ganamos serátambién grandioso. Me enfocoen conseguir los tres puntos”.

SIN PRETEXTOS…

Además, Gio Reyna afirmó queno habrá excusas de ningúntipo, como pudiera ser la altura.“Al final esa circunstancia espara los dos y nos preparamosde la mejor manera posible; talvez la Ciudad de México es unsitio más alto, pero no es algopara volvernos locos; todosvenimos en buena forma y pelearemos por el triunfo”. …

NI MIEDOS

Mientras Tyler Adams, señalóque sienten el nerviosismo porencarar este partido, pero nohay temor y saldrán en pos dela victoria. “Siempre sientes losnervios, pero cuando suena elsilbato, ya sabes, todo se vuelve normal y no hay miedo enlo absoluto. Confiamos en elgrupo y confiamos en la mentalidad del grupo… tenemos queclasificar, no hay otra opción”.