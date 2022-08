Estrategia de seguridad del gobierno está dando resultados: Adán Augusto

URBANO BARRERA

Foto: Cuartoscuro

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, minimizó la ola de inseguridad en varias entidades de México. Defendió la política de abrazos no balazos y estableció que se trata de inseguridad y no terrorismo.

En particular, dijo que a la alcaldesa de Tijuana, Baja California, Monserrat Caballero, “la traicionaron los nervios”, al convocar al crimen organizado a cobrarle las facturas a quienes no les pagaron y no a los ciudadanos del municipio fronterizo.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional expresó que la alcaldesa hizo tales declaraciones porque salía de “un estado de tensión”.

“Yo le diría, con todo respeto a la alcaldesa, que creo que a veces los nervios traicionan a uno y a veces no explica uno lo que uno quiere dar a entender.

“No le daría mayor importancia, hay que entender también que a la hora que dio esa conferencia pues eran altas horas de la madrugada, venía saliendo… había un estado de tensión ahí por los vehículos (incendiados) y seguramente eso”, dijo.

Indicó que los tres los tres niveles de gobierno trabajan para disminuir la inseguridad y las acciones del crimen organizado.

El servidor público defendió la política de abrazos no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que los resultados están respaldados por la baja en “todos, todos” los delitos considerados de alto impacto.

“Yo le diría que, contundentemente, que la estrategia de seguridad de México está dando resultados.

“Ya fueron presentados aquí los números, las estadísticas, hay una clara tendencia a la baja de la incidencia delictiva.

“Hay delitos de los considerados como de alto impacto que van a la baja: el secuestro es uno de ellos; el robo a casa habitación; el robo de establecimientos y todos, todos los delitos de alto impacto van a la baja; algunos como el homicidio doloso todavía la baja, a pesar de que ya es sostenida pues tenemos que seguir reforzando la estrategia para disminuir al mínimo.

“Las estrategia de seguridad del gobierno es una estrategia que está dando resultados”, justificó.