Estados Unidos pidió a México revisar presuntas violaciones laborales en Latex Occidental, en Jalisco, al activar el mecanismo del T-MEC

El gobierno de Estados Unidos solicitó a México revisar la presunta negación de derechos laborales en la empresa Latex Occidental, SA de CV, ubicada en Guadalajara, Jalisco, al activar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC. La petición busca determinar si los trabajadores enfrentan restricciones a la libertad de asociación y a la negociación colectiva.

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La solicitud fue presentada el 16 de abril de 2026 por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, luego de que se recibiera una queja formal el 16 de marzo. La denuncia fue promovida por el sindicato de trabajadores de la empresa, que acusó cambios irregulares en la representación sindical y en el contrato colectivo.

De acuerdo con la información oficial, la petición también señala que la empresa habría transferido trabajadores a una firma afiliada sin respetar sus derechos, además de presuntos despidos vinculados con la actividad sindical. Tras analizar el caso, las autoridades estadounidenses concluyeron que existe evidencia suficiente para iniciar el procedimiento.

Como parte de la activación del mecanismo, Estados Unidos suspendió la liquidación de importaciones provenientes de la planta investigada, dedicada a la fabricación de globos de látex. Esta medida busca garantizar el cumplimiento de los estándares laborales en la región.

El gobierno mexicano cuenta con un plazo de 10 días para aceptar la revisión y 45 días para realizar la investigación correspondiente. Este proceso se enmarca en los compromisos en materia de derechos laborales dentro del tratado comercial.

El mecanismo de respuesta rápida permite a los socios comerciales intervenir directamente en casos específicos de violaciones laborales. Su uso se ha incrementado como parte de la supervisión del cumplimiento del T-MEC en sectores industriales clave.