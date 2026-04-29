El gobernador aseguró que los señalamientos de las autoridades estadounidenses no tienen fundamento jurídico ni veracidad

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , emitió un enérgico pronunciamiento frente a los señalamientos emitidos recientemente por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. El mandatario estatal desestimó los cargos, calificándolos como una campaña de desprestigio carente de pruebas.

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Rocha Moya rechaza imputaciones

Mediante una declaración oficial, Rocha Moya manifestó su rechazo “categórico y absoluto” a las acusaciones en su contra. El gobernador aseguró que los señalamientos de las autoridades estadounidenses no tienen fundamento jurídico ni veracidad.

“Se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno [que las imputaciones carecen de sustento]”, afirmó el titular del Ejecutivo sinaloense.

Un ataque al movimiento y la soberanía

Para el mandatario, este proceso judicial trasciende su figura personal. Sostuvo que se trata de una “perversa estrategia” diseñada para golpear al movimiento de la Cuarta Transformación y a sus liderazgos más visibles.

Rocha Moya fue enfático al señalar que estas acciones intentan violentar el orden constitucional de México:

Soberanía Nacional: El gobernador invocó el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , señalando que la soberanía es un principio “invariable e innegociable” para su movimiento.

El gobernador invocó el , señalando que la soberanía es un principio “invariable e innegociable” para su movimiento. Defensa Política: Consideró que las acusaciones buscan afectar a los ciudadanos mexicanos que representan la causa política que él encabeza.

Mensaje a la ciudadanía

Finalmente, el gobernador dirigió un mensaje directo a los habitantes de su estado, apelando al valor y la dignidad que, asegura, caracteriza a los sinaloenses. Reiteró su compromiso de demostrar la “falta de sustento de esta calumnia” y mantener la defensa de su integridad frente a lo que considera una agresión externa.