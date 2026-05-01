EU saca a México de la lista del Reporte Especial 301 “Priority Watch List” sobre propiedad industrial

Economía aplaude que el vecino país reconozca avances de en la materia y es un pendiente menos en la revisión del T-MEC

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, aplaudió que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) reconociera los avances de México en el tema de la protección a la propiedad intelectual o industrial, alcanzados durante el último año.

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Lo anterior, luego de que la USTR diera a conocer que México dejó de estar en la Lista de Vigilancia Prioritaria de Reporte Especial 301 (Priority Watch List), que elabora esa instancia para señalar a países sobre los cuales existen preocupaciones o asuntos pendientes en materia de propiedad intelectual, y que además es uno de los temas pendientes que se discutirán durante la revisión del T-MEC.

El funcionario calificó esto como “una muy buena noticia” y confió que a partir de este anuncio se facilitará el ingreso de varias inversiones en el país: “patentes, medicamentos, nuevos desarrollos, todo lo que tiene que ver con sistemas de cómputo avanzado, inteligencia artificial, se facilitan esas inversiones”.

El informe de la USTR reconoce que México ha avanzado en asuntos de patentes y protección a la industria farmacéutica, además de que ha emprendido acciones contundentes para combatir la piratería y la falsificación de mercancía.

“Es muy buena señal y vamos a seguir trabajando junto con mi contraparte para lograr nuevos avances, sobre todo, en preparación a la próxima revisión del T-MEC que vamos a iniciar el 26 de mayo“, comentó Ebrard.

Señaló que México salió de esta lista por el trabajo coordinado entre las Secretarías de Salud y Economía, el Instituto Mexicano de la Protección Industrial (IMPI) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre otras instancias.

Dentro de los siguientes 30 días, se pondrán a consideración del Congreso de la Unión reformas al Código Penal Federal para combatir la piratería, así como reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor para combatir la piratería en línea, reforzando las responsabilidades de los proveedores de servicios de Internet.