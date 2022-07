Ex aliado de Morena, nieto de Hank busca arrebatarle el gobierno en 2024

POR PATRICIA RAMÍREZ

Antes aliado de Morena, César Eduardo Hank Inzunza, nieto de Carlos Hank Gonzalez e hijo de Carlos Hank Rhon, busca ahora arrebatarle el poder a ese partido, del que se dice decepcionado.

El líder estatal del PES, que es la segunda fuerza política en Baja California y ha sido tradicionalmente aliado de los morenistas, asegura que ese partido buscará alianzas con líderes, organizaciones, activistas, políticos para quitar del poder a Morena, que desde el gobierno de Jaime Bonilla, está afectando gravemente al estado.

El reguetonero, promotor cultural y ahora líder del PES en la entidad, aseguró que busca darle una nueva imagen a ese partido, con una visión más liberal, en favor de los derechos humanos, de los migrantes y los jornaleros agrícolas y en temas de libre desarrollo de la personalidad.

Cuestionado sobre si la marca o el apellido Hank es para él un plus o un lastre, dijo que “son las dos cosas. Por supuesto que es un plus y también lleva una carga de todo tipo y en política somos una tercera generación con ideas propias, actuales, innovadoras, pero siempre alineadas como mi padre y mi abuelo”.

Por lo que se refiere al apoyo al movimiento que llevó a López Obrador a la presidencia de la República, dijo que como millones de mexicanos, de bajacalifornianos que lo respaldaron, ahora está decepcionado porque no ha cumplido ninguna de sus promesas y por el contrario el país se encuentra en una grave situación en materia de inseguridad, violencia, salud, cultura.

El ex militante de Morena dijo en entrevista que está decepcionado del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque creyó en un discurso que pretendía un México más igualitario para todos, pero “al final nos dimos cuenta que sólo eran promesas de campaña, en busca del voto. Estamos decepcionados”.

Detalló que no no hay políticas de atención ni a nivel federal, estatal o municipal para atender a los 600 mexicanos que diariamente, en promedio, deportan por las garitas de Tijuana, muchos de ellos profesionistas, que llegan a la ciudad sin dinero, sin identificaciones, sin una red familiar o gubernamental que los apoye.

El ex director del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC) en Tijuana, lamentó que López Obrador, quien se jacta de su política de abrazos y no balazos, ha practicante desmantelado y dejó sin recursos a los estados en materia del apoyo de la Federación a la cultura. “Cómo puedes alejar a los jóvenes de la violencia, del narco si no hay espacios para la música, la cultura o el arte”, concluyó.