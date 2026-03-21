Exatlón México 2026: filtran el nombre del eliminado de este domingo 22 de marzo

El reality Exatlón México vuelve a generar conversación tras filtraciones que apuntan a una nueva eliminación en la semana 25. De acuerdo con versiones difundidas por insiders, el equipo azul enfrentaría otra baja importante en la competencia.

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En las últimas semanas, el panorama para los celestes ha cambiado de forma significativa. Aunque en la primera mitad del programa dominaron las eliminaciones del equipo rojo, ahora la tendencia se ha invertido y los azules han sido los más afectados.

¿Quién sería la eliminada este 22 de marzo?

Según reportes del medio “La Portada IA”, la atleta Valery Carranza sería quien abandone la competencia al cierre de esta semana, durante el episodio del domingo 22 de marzo.

De confirmarse este escenario, el equipo rojo lograría imponerse en la serie por la supervivencia, asegurando la permanencia de sus integrantes varoniles y dejando vulnerable al conjunto azul.

El nombre de Valery no resulta inesperado para algunos seguidores del programa, ya que su desempeño reciente la colocaría en desventaja frente a competidoras como Doris del Moral y Katia Gallegos, quienes han mostrado mayor consistencia en las últimas semanas.

Equipo azul acumula eliminaciones recientes

El posible adiós de Valery reforzaría una tendencia negativa para los azules, quienes han perdido a la mayoría de sus integrantes en las eliminaciones más recientes. De las últimas seis salidas, cinco han correspondido a este equipo, lo que ha encendido las alertas entre los seguidores del reality.

A lo largo de la temporada 2026, la lista de eliminados ha crecido con nombres de ambos equipos, aunque en la recta final la balanza se ha inclinado hacia el lado celeste.

Nada está confirmado hasta la transmisión

Pese a la fuerza de los rumores, es importante recordar que los spoilers no siempre se cumplen. En distintas ocasiones, los resultados han cambiado a último momento, por lo que el desenlace oficial solo se conocerá durante la emisión del programa.

El episodio decisivo se transmitirá este domingo a las 20:00 horas a través de Azteca UNO, así como en plataformas digitales de TV Azteca.

Expectativa rumbo al cierre de la competencia

Si la eliminación se confirma, el equipo azul enfrentaría un panorama complicado en la fase final de Exatlón México, donde cada baja resulta determinante. La pregunta ahora es si lograrán recuperarse o si esta racha marcará su destino en la temporada.