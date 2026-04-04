Fans del reality se muestran sorprendidos ante la posible salida de una de las leyendas más queridas de la competencia extrema

La tensión dentro de Exatlón México llega a un punto crítico. Con el reloj corriendo hacia una nueva eliminación dominical, las redes sociales se han convertido en el epicentro de rumores que apuntan a una salida que nadie esperaba: la de Koke Guerrero , uno de los competidores más emblemáticos del reality.

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¿Quién sale de Exatlón México 2026?

De acuerdo con filtraciones viralizadas en distintas plataformas, el atleta del equipo azul habría caído ante Adrián Leo en el duelo de eliminación de este domingo 5 de abril.

Los Azules se sienten en la cuerda floja y los Rojos siguen con su mismo objetivo para sobrevivir en #ExatlónMéxico. 🔥



¿Qué pasará este domingo? No te pierdas de nada a las 8:00 P.M. por Azteca UNO. pic.twitter.com/HxNMBr47XF — Exatlón México (@ExatlonMx) April 4, 2026

La noticia ha sacudido a la comunidad de seguidores, quienes consideran a Koke una figura central de la temporada por su desempeño, carisma y trayectoria dentro del programa.

Algunas versiones agregan que factores personales podrían haber influido en su rendimiento durante el enfrentamiento, aunque ninguna fuente oficial lo ha confirmado. La producción se ha mantenido en silencio, por lo que la eliminación aún no es definitiva.

Exatlón México es una competencia de alto rendimiento físico donde atletas de élite se someten a circuitos extremos que ponen a prueba su velocidad, resistencia y fortaleza mental.

Humberto desempata el marcador y consigue el segundo punto Rojo en su enfrentamiento contra Leo. 😎👊🔥 #PorLaSupervivencia



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Lunes a viernes 🕣 8:30 PM, domingos 🕖 8:00 PM por Azteca UNO. 📺 pic.twitter.com/ErIxDtFB3c — Exatlón México (@ExatlonMx) April 4, 2026

Semana a semana, los participantes luchan por puntos y recompensas con un único fin: sobrevivir a las eliminaciones y coronarse como el gran campeón o campeona del programa.o azul, Adrián Leo, duelo de eliminación, reality show, filtraciones Exatlón, competencia extrema, leyenda Exatlón