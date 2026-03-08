Se filtra el nombre del eliminado de Exatlón México para este domingo 8 de marzo. Conoce quién abandonaría la competencia

La competencia dentro de Exatlón México 2026 vive uno de sus momentos más emocionantes. A medida que el reality deportivo se acerca a su recta final, los circuitos se vuelven cada vez más exigentes y la presión aumenta para los atletas que continúan luchando por mantenerse dentro de la competencia.

Uno de los momentos más decisivos del programa es el Duelo de Eliminación, instancia en la que cualquier error puede cambiar el destino de los participantes. En esta etapa del reality, cada punto es crucial, ya que una mala actuación puede significar la salida definitiva de un atleta.

Filtraciones generan debate en redes sociales

En los últimos días, las redes sociales se han llenado de especulaciones sobre quién podría abandonar la competencia este domingo 8 de marzo. Diversas cuentas dedicadas a compartir spoilers del reality han comenzado a difundir filtraciones que ya provocan debate entre los seguidores del programa.

De acuerdo con la información que circula en plataformas digitales, una integrante del equipo azul sería la próxima eliminada de Exatlón México. Entre los nombres que más se mencionan en redes sociales aparecen Nataly, Valery y Doris, quienes podrían enfrentarse en el circuito definitivo de eliminación.

Nataly sería la posible eliminada

Entre todas las versiones que circulan en internet, una filtración ha tomado mayor fuerza, ya que señala que Nataly sería la atleta eliminada este domingo. Estas predicciones suelen basarse en el rendimiento reciente de los competidores dentro de los circuitos, aunque no siempre resultan acertadas.

Más de 20 atletas ya han abandonado la competencia

La temporada 2026 ha sido especialmente intensa, ya que más de 20 atletas han sido eliminados desde el inicio del reality.



Entre los participantes que ya se despidieron se encuentran Alex, Andrea, Aristeo, Karen, Antonio, Tanori, Luis, Vanessa, Mau Wow, Edna, Heber, Thayli, Jair, Melisa, Adrián, José, Samanta, Emilio, Dana Castro, Alejandro Aguilera y Ela, quienes dejaron momentos memorables en la competencia.

Dónde y a qué hora ver Exatlón México

Para conocer con certeza quién será eliminado este domingo, los fans deberán seguir la transmisión de Exatlón México a través de Azteca Uno.



El programa se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas, mientras que los domingos de eliminación comienzan a las 20:00 horas, momento en el que se define quién abandona el reality.