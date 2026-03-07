Exatlón México 2026: ¿Quién gana La Supervivencia hoy 6 de marzo?

Spoilers en redes señalan al posible ganador de La Supervivencia en Exatlón México, previo al duelo por la permanencia.

La competencia en Exatlón México continúa intensificándose y este viernes 6 de marzo se disputará uno de los enfrentamientos más importantes de la semana: el Juego de La Supervivencia, que definirá qué equipo se mantiene con ventaja en la recta final de la semana 23.

Actualmente, las mujeres del equipo Azul y los hombres del equipo Rojo se encuentran en riesgo de eliminación, lo que aumenta la presión en el circuito y convierte esta competencia en un duelo clave para la permanencia de los atletas.

El desempeño de Rojos y Azules en la semana 23

En los últimos días, el equipo Rojo logró recuperarse dentro de la competencia, destacando con la victoria en la Villa 360 y otros premios importantes. Sin embargo, también han surgido tensiones internas entre los competidores, lo que podría afectar su rendimiento.

Por su parte, el equipo Azul busca revertir la mala racha tras perder algunos enfrentamientos recientes. A pesar de las dificultades, el equipo intenta mantenerse competitivo en esta fase del reality.

El posible ganador de La Supervivencia

De acuerdo con rumores y spoilers que circulan en redes sociales, el equipo Rojo sería el que ganaría el Juego de La Supervivencia este viernes 6 de marzo, sumando así otra victoria en la semana.

No obstante, el resultado final se conocerá hasta la transmisión del programa, ya que el desempeño de los atletas en el circuito puede cambiar el rumbo de la competencia.

Conflictos dentro del equipo Rojo

Además del enfrentamiento deportivo, la jornada también mostrará tensiones entre algunos integrantes del equipo Rojo.

En los avances del programa se observa que Mati Álvarez expresará su inconformidad con la estrategia de Mono y Humberto, a quienes acusa de descansar después de conseguir sus puntos en los circuitos.

A esto se suma un comentario de Jazmín Hernández, quien aseguró sentirse cansada de la actitud de Terminator, lo que evidencia divisiones dentro del equipo.

A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy

El episodio de este viernes 6 de marzo comenzará alrededor de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

Los seguidores podrán ver Exatlón México en Azteca Uno o seguir la transmisión en línea a través del sitio oficial de TV Azteca desde dispositivos móviles.

Antes del duelo por la permanencia, los equipos también participarán en el Mini Game, una prueba previa que suele anticipar la intensidad de la competencia principal.