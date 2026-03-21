Exatlón México 2026: quién gana la supervivencia hoy 20 de marzo

Exatlón México disputa este viernes la serie por la supervivencia, donde las mujeres azules y los hombres rojos están en riesgo de eliminación esta semana.

La tensión en Exatlón México 2025 se intensifica con cada episodio y este viernes 20 de marzo no es la excepción. Esta noche ambos equipos se enfrentan en la serie por la supervivencia, el duelo donde los atletas luchan por conseguir las salvaciones disponibles y mantenerse a salvo del temido duelo de eliminación del domingo. Con la recta final del programa cada vez más cerca, ningún competidor puede darse el lujo de bajar la guardia.

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El estado de los equipos antes del duelo

El equipo Rojo llega a esta noche con un respiro importante tras una semana cargada de derrotas. La victoria en la Villa 360 fue uno de sus resultados más significativos de los últimos días y les da un impulso anímico justo cuando más lo necesitan, además de la oportunidad de defender a alguno de sus compañeros en la serie por la supervivencia.

El equipo Azul, por su parte, buscará recuperar terreno y asegurarse de proteger a sus atletas en riesgo. Esta semana, las mujeres del equipo Azul y los hombres del equipo Rojo son quienes están en la cuerda floja, por lo que el resultado de esta noche definirá quiénes quedan expuestos al duelo de eliminación.

Los atletas que compiten esta noche

Equipo Rojo: Mati Álvarez, Mario Osuna, Paulette Galardo, Humberto Noriega, César Villaluz, Karol Rojas y Benyamin Saracho.

Equipo Azul: Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Doris del Moral, Alexis Vargas, Valery Carranza, Katia Gallegos y Adrián Leo.

La recta final se acerca y nadie quiere salir

Cada semana que pasa en Exatlón México es una oportunidad menos para llegar a la gran final de temporada. Los atletas que sobrevivan esta semana estarán un paso más cerca de ese objetivo, mientras quienes fallen en los circuitos esta noche arriesgan su permanencia en la competencia. El duelo de eliminación del domingo definirá quién continúa y quién abandona la arena.

Sigue el minuto a minuto de Exatlón México para enterarte de todos los resultados de esta noche.