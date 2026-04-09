Exatlón México 2026: quién gana la Supervivencia hoy 9 de abril

La competencia en Exatlón México vive uno de sus momentos más intensos, y este jueves 9 de abril podría marcar un giro importante en la dinámica del reality, luego de que el equipo rojo busque recuperarse tras una racha complicada. LEE ADEMÁS: Wallpapers de Artemis II: descarga gratis fotos de la Luna desde la NASA

La competencia en Exatlón México vive uno de sus momentos más intensos, y este jueves 9 de abril podría marcar un giro importante en la dinámica del reality, luego de que el equipo rojo busque recuperarse tras una racha complicada.

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Después de perder la primera batalla de la serie por la Supervivencia, los rojos llegan obligados a reaccionar para evitar quedar en desventaja en los próximos enfrentamientos.

El equipo azul tomó ventaja tras imponerse en el primer enfrentamiento de esta serie extendida, anunciada por el conductor Antonio Rosique.

Sin embargo, el formato de esta semana —con varias pruebas acumuladas— mantiene abiertas las posibilidades para ambos equipos.

Spoiler: ¿quién gana hoy la Supervivencia?

De acuerdo con filtraciones de sitios especializados, el equipo rojo lograría quedarse con la victoria en la segunda batalla por la Supervivencia, lo que significaría un respiro tras las derrotas recientes.

Este resultado permitiría equilibrar la competencia y mantener viva la lucha rumbo a los siguientes duelos.

Aunque se confirmó que esta semana no habrá eliminación, la presión no disminuye, especialmente para las atletas, quienes están en mayor riesgo de enfrentar el duelo por la permanencia.

En el equipo azul, nombres como Katia Gallegos, Valery Carranza y Evelyn Guijarro podrían verse comprometidas si continúan las derrotas.

Por parte del equipo rojo, Karol Rojas, Paulette Gallardo, Mati Álvarez y Jazmín Hernández buscarán evitar que todas las integrantes terminen en zona de peligro.

Con varias batallas de Supervivencia aún por disputarse, el panorama sigue abierto y cualquier error podría cambiar el rumbo del reality.

La tensión crece conforme avanzan los días, en una de las semanas más estratégicas de la temporada.