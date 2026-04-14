Exatlón México 2026: quién gana la Villa 360 hoy 13 de abril

Rumores apuntan a que este equipo ganaría la Villa 360 en el arranque de la semana 29 del reality.

Arranca una nueva semana en Exatlón México y la competencia se intensifica desde el primer día. Este lunes 13 de abril, los equipos Rojo y Azul se enfrentan por la Villa 360 y la Ventaja, en un duelo clave que podría marcar el rumbo de la semana 29.

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Tras varias semanas de dominio, el equipo Azul llega como favorito luego de mantener la Villa 360 durante tres semanas consecutivas. Sin embargo, los Rojos atraviesan un momento crítico, ya que han permanecido en la Barranca durante tres semanas seguidas, lo que aumenta la presión por recuperar comodidades y mejorar su rendimiento.

El contexto reciente también suma tensión al enfrentamiento. Figuras como Adrián Leo y Evelyn Guijarro destacaron recientemente al ganar la Batalla por el Carro, consolidando el buen momento del equipo Azul frente a unos Rojos que buscan reaccionar.

De acuerdo con rumores y spoilers difundidos en redes sociales, el resultado de esta noche podría inclinarse a favor del equipo Rojo, que lograría arrebatar la Villa 360 y tomar una ventaja estratégica importante en el inicio de la semana.

Cabe destacar que ambos equipos llegan completos a esta jornada, ya que no hubo eliminación el domingo, lo que deja la competencia en igualdad de condiciones. No obstante, esta semana añade un factor extra de presión, pues las mujeres estarán en riesgo de eliminación.

El episodio de este lunes se transmitirá a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) a través de Azteca Uno, así como en su plataforma digital y aplicación móvil.

PARTICIPANTES QUE SIGUEN EN COMPETENCIA

Equipo Rojo:

Mario “Mono” Osuna

Humberto Noriega

Benyamin Saracho

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Karol Rojas

Jazmín Hernández

Equipo Azul: