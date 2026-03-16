Descubre quién gana la Villa 360 en Exatlón México hoy 16 de marzo de 2026 y qué equipo se queda con las comodidades en uno de los duelos más esperados

Este 16 de marzo en Exatlón México se llevará a cabo uno de los enfrentamientos más esperados del reality: el juego por la Villa 360, una de las recompensas más importantes dentro de la competencia.

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Los atletas buscarán quedarse con las comodidades de la villa, lo que siempre representa una gran ventaja dentro del programa.

Con estas palabras llenas de emoción, orgullo y nostalgia es como Antonio Rosique despide a Ernesto Cázares de la competencia. ¡Gracias por todo, Neto! #DueloDeEliminación#ExatlónMéxico Lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM, por Azteca UNO. pic.twitter.com/SM9gzhrmvI — Exatlón México (@ExatlonMx) March 16, 2026

La jornada llega después de un episodio cargado de emociones, donde Ernesto Cázares fue eliminado tras un intenso duelo. Su salida afectó especialmente al equipo azul, que resintió la baja de uno de sus compañeros, aunque el grupo sabe que no hay tiempo para lamentarse en la recta final del reality.

Azules serían favoritos para ganar la Villa 360

De acuerdo con predicciones y filtraciones que circulan en redes, el equipo azul podría quedarse con la Villa 360 en el episodio de este lunes. Los celestes buscan imponer su dominio en la etapa final del programa, por lo que planean competir con todo en cada una de las pruebas.

Sin embargo, el equipo rojo no está fuera de la pelea. Aunque llegan en aparente desventaja, los escarlatas ya han demostrado en otras ocasiones que pueden sorprender incluso cuando las probabilidades no están a su favor.

La conexión entre nuestras atletas Rojas es única y amamos que unan sus fuerzas para salir a dar todo en #ExatlónMéxico. 💪🔴😎



Lunes a viernes 🕣 8:30 PM, domingos 🕖 8:00 PM, por #AztecaUNO. 📺 pic.twitter.com/pkNXTgEa8B — Exatlón México (@ExatlonMx) March 15, 2026

La respuesta final se sabrá en el programa

A pesar de los rumores y spoilers que circulan en internet, la única respuesta real sobre quién ganará la Villa 360 se conocerá durante la transmisión oficial del episodio. En varias ocasiones, las filtraciones han fallado, por lo que todo puede cambiar en la competencia.

¿Cuándo termina Exatlón México 2026?

Según lo revelado por Antonio Rosique, el reality Exatlón México 2026 está planeado para concluir en la semana 32 de competencia. Durante la semana 16 del programa, el conductor mencionó que el show se encontraba justo a la mitad de la temporada.

Si los cálculos se mantienen, la semana 32 iniciaría el lunes 4 de mayo, lo que indicaría que la gran final podría celebrarse el domingo 10 de mayo. No obstante, TV Azteca aún no ha confirmado oficialmente la fecha del episodio final.

Atletas que siguen en competencia

Actualmente, los competidores que siguen en la contienda están divididos en dos equipos. Por parte del equipo rojo continúan Humberto Noriega, Mono Osuna, Benyamin Saracho, César Villaluz, Karol Rojas, Mati Álvarez, Paulette Gallardo y Jazmín Hernández.

Mientras tanto, el equipo azul está conformado por Koke Guerrero, Alexis Vargas, Adrián Leo, Valery Carranza, Doris del Moral, Katia Gallegos y Evelyn Guijarro.