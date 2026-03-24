Exatlón México 2026: quién gana la Villa 360 hoy 23 de marzo

Rojos y azules se enfrentan en una intensa batalla por uno de los beneficios más importantes del reality.

La competencia en Exatlón México entra en su fase decisiva y este lunes 23 de marzo los equipos vuelven al circuito para disputar la codiciada Villa 360, uno de los beneficios más importantes del programa.

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El duelo llega en un momento clave, luego de una eliminación que cambió el ánimo dentro del equipo azul.

Golpe para los azules tras la salida de Doris

En el episodio anterior, el equipo azul enfrentó una dura prueba al perder la serie de supervivencia, lo que obligó a tres de sus integrantes a disputar el duelo de eliminación.

Finalmente, la atleta Doris del Moral quedó fuera de la competencia, tras un enfrentamiento reñido contra sus compañeras, dejando al equipo en desventaja emocional y numérica.

Rojos llegan con ventaja a la Villa 360

El equipo rojo, que actualmente mantiene el control de la Villa 360, buscará aprovechar el momento para sumar una nueva victoria y consolidar su dominio en esta etapa del reality.

Por su parte, los azules intentarán reponerse rápidamente y recuperar uno de los espacios más codiciados dentro del programa, que ofrece mejores condiciones de descanso y recuperación.

Participantes que siguen en competencia

Equipo rojo

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Galardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Karol Rojas

Benyamin Saracho

Equipo azul

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Alexis Vargas

Katia Gallegos

Adrián Leo

Valery Carranza

¿Quién gana la Villa 360 hoy?

Hasta el momento, el resultado del enfrentamiento por la Villa 360 no ha sido confirmado oficialmente, por lo que habrá que esperar la transmisión del episodio para conocer qué equipo se queda con este beneficio.

Con la competencia en su recta final, cada victoria cobra mayor importancia en Exatlón México, donde los equipos buscan asegurar su permanencia y llegar en mejor forma a las últimas semanas del reality.

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