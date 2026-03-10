Exatlón México 2026: ¿quién gana La Villa 360 hoy 9 de marzo?

El juego por La Villa 360 en Exatlón México este 9 de marzo podría definir la comodidad de los equipos rumbo a la recta final del reality.

La competencia en Exatlón México continúa intensificándose y este lunes 9 de marzo se disputa uno de los retos más importantes de la semana: La Villa 360, un juego que define qué equipo disfrutará de mejores condiciones para descansar y prepararse para los próximos duelos.

La jornada llega en un momento clave para los atletas, especialmente después de la reciente eliminación de Natali Brito, situación que podría afectar el rendimiento del equipo azul dentro del reality deportivo.

Spoilers apuntan a victoria del equipo azul

En redes sociales y foros de seguidores del programa han comenzado a circular rumores sobre el posible resultado del juego. Según estas filtraciones, el equipo azul sería el ganador del reto por La Villa 360 en el episodio de este lunes.

De acuerdo con estos spoilers, los atletas Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Ernesto Cázares, Doris del Moral, Alexis Vargas, Katia Gallegos, Adrián Leo y Valery Carranza lograrían quedarse con la villa tras haber pasado la semana anterior en la barranca.

Sin embargo, como ocurre habitualmente con este tipo de filtraciones, el resultado oficial solo se conocerá durante la transmisión del programa.

Qué significa ganar La Villa 360

El equipo que obtiene La Villa 360 en Exatlón México gana una ventaja importante dentro del reality, ya que puede descansar en mejores instalaciones y contar con más comodidades para recuperarse antes de los siguientes enfrentamientos.

En contraste, el equipo que pierde debe permanecer en La Barranca, un espacio con condiciones más complicadas que pone a prueba la resistencia de los atletas.

Dónde ver Exatlón México hoy en vivo

El episodio de La Villa 360 se transmitirá este lunes 9 de marzo a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) a través de Azteca Uno en televisión abierta.

También es posible seguir Exatlón México en vivo desde cualquier dispositivo móvil mediante:

el sitio web oficial de Azteca Uno ,

, o la aplicación móvil de Azteca Uno.

De esta forma, los fans del reality podrán conocer qué equipo se queda con La Villa 360 y cómo se reconfigura la competencia rumbo a la siguiente etapa del programa.