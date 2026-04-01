Exatlón México 2026: ¿quién gana los power tokens este 31 de marzo?

Dos power tokens estarán en juego en Exatlón México y todo apunta a un solo ganador en la rama varonil.

La competencia en Exatlón México continúa elevando la intensidad y este martes 31 de marzo no será la excepción, ya que se disputarán dos power tokens, un beneficio clave en la recta final de la temporada.

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A diferencia de otras semanas, en esta ocasión no hay atletas en riesgo de eliminación ni medallas en juego, por lo que la atención se centra en estas recompensas individuales que pueden marcar diferencia en el futuro del reality.

¿Quién ganaría los power tokens?

Aunque no existe confirmación oficial, versiones en redes y foros especializados colocan a Humberto Noriega como el principal candidato para quedarse con ambos tokens.

El atleta, conocido como “Prime Time”, ha demostrado un rendimiento destacado en pruebas individuales, acumulando varias medallas a lo largo de la competencia, lo que lo posiciona como uno de los rivales más fuertes.

Sin embargo, no se descarta que figuras como Alexis, Koke o Mono Osuna puedan cambiar el rumbo y sorprender en el circuito.

¿Qué son los power tokens?

Los power tokens son recompensas acumulables que permiten a los atletas obtener créditos para canjear por ventajas tecnológicas dentro del programa. Aunque aún no se define cuándo podrán utilizarlos, su valor estratégico aumenta conforme avanza la temporada.

Recta final de la competencia

Actualmente, Exatlón México se encuentra en su semana 27, acercándose a la fase decisiva. Se estima que el reality concluya a inicios de mayo, aunque esto aún no ha sido confirmado por TV Azteca.

Con la tensión en aumento, cada prueba se vuelve determinante, y los power tokens podrían influir directamente en el desempeño de los atletas en las próximas semanas.