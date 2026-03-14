Exatlón México 2026: ¿Quién ganan la Salvación hoy viernes 13 de marzo?

Los equipos Rojo y Azul se enfrentan este viernes en el duelo por la Salvación dentro de la serie por la Supervivencia.

La competencia en Exatlón México vive una noche clave este viernes 13 de marzo, cuando los atletas se enfrentan por el duelo de Salvación, el primero de la serie por la Supervivencia de la semana.

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En esta ocasión, todos los hombres de los equipos Rojo y Azul están en riesgo, por lo que el resultado de esta prueba será determinante para definir quiénes tendrán ventaja rumbo al duelo de eliminación del domingo.

¿Qué pasó en el último capítulo?

En el episodio del jueves, los equipos se enfrentaron por la Villa 360, uno de los beneficios más importantes del reality.

El equipo Azul consiguió la victoria con un marcador dominante, lo que les permitió mantener las comodidades de la casa, mientras que los Rojos tuvieron que regresar a la Barraca por varios días.

¿Quién ganó la Salvación hoy en Exatlón México?

Hasta el momento, el programa continúa en transmisión y el ganador del duelo de Salvación aún no se confirma oficialmente.

El resultado será clave porque el equipo o atleta que obtenga este beneficio evitará ir directamente al duelo de eliminación, lo que podría cambiar la estrategia de ambos equipos rumbo al domingo.

Los fans deberán seguir el episodio para conocer quién se queda con la Salvación y quiénes quedarán en riesgo de abandonar la competencia.