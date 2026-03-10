Programa Desde la cuna: ¿Por qué no han pagado el apoyo de enero-febrero 2026?

Autoridades entregarán el dinero pendiente una vez que los beneficiarios reciban su nueva tarjeta, la cual tendrá controles para evitar mal uso del apoyo.

El pago correspondiente al primer bimestre de 2026 (enero-febrero) de un programa de apoyo destinado al bienestar de bebés presentó retrasos debido a un proceso de sustitución de tarjetas bancarias iniciado en marzo de este año.

LEE ADEMÁS: MacBook Neo de Apple: precio, características y fecha de lanzamiento en México

Las autoridades explicaron que el depósito no se ha reflejado porque el programa está implementando nuevos plásticos con mayores controles, después de detectar diversas irregularidades durante 2025.

Por qué se decidió cambiar las tarjetas

El reemplazo de las tarjetas se tomó luego de identificar malas prácticas en el uso del apoyo económico por parte de algunos beneficiarios. Entre las irregularidades detectadas se encuentran:

No seguir las recomendaciones de uso del apoyo.

Compras de productos no relacionados con el bienestar del bebé.

Intentos de modificar el NIP , cuando esa opción no estaba permitida.

, cuando esa opción no estaba permitida. Intentos de realizar compras en línea, modalidad que la tarjeta anterior no permitía.

Con el nuevo instrumento se busca evitar reposiciones constantes de tarjetas, mejorar el control del recurso y asegurar que los fondos se utilicen para el cuidado y necesidades del menor.

Cuándo se depositará el pago pendiente

El programa aclaró que el dinero del bimestre enero-febrero sí será entregado, pero el depósito se realizará únicamente después de que el beneficiario reciba su nueva tarjeta.

Una vez que el titular complete el trámite de reposición del plástico, el apoyo pendiente será depositado automáticamente en la nueva cuenta.

Requisitos para recibir la nueva tarjeta

Para recoger el nuevo plástico, los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos:

Copia de identificación oficial.

Acta de nacimiento del bebé registrado en el programa.

Cómo será el proceso de entrega

Las autoridades informaron que los beneficiarios recibirán un aviso oficial con la fecha y el lugar donde deberán acudir para recoger la nueva tarjeta, generalmente en un punto cercano al domicilio registrado.

También se recomendó que las familias verifiquen que los datos del bebé estén correctos en el nuevo plástico para evitar problemas en futuros depósitos.

Una vez completado el proceso, el pago atrasado se liberará de forma automática, permitiendo que los beneficiarios dispongan del apoyo correspondiente al primer bimestre del año.