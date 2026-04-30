Exatlón México: quién gana la Batalla Colosal hoy 29 de abril

El reality Exatlón México vive una de sus batallas más intensas con un viaje en juego y dos Power Tokens femeniles.

La tensión crece en Exatlón México rumbo a la gran final, y este miércoles 29 de abril se disputa una de las competencias más esperadas: la Batalla Colosal.

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El premio no es menor: un viaje a Santo Domingo, además de dos Power Tokens femeniles, lo que eleva la intensidad entre los equipos.

De acuerdo con filtraciones y rumores en redes sociales, el equipo Azul sería el ganador de la Batalla Colosal de esta noche.

Sin embargo, al tratarse de spoilers, el resultado podría variar en la transmisión oficial.

A pesar de tener menos integrantes, los Azules han logrado competir con fuerza:

Recuperaron la Villa 360

Han afinado su rendimiento en circuitos clave

Por su parte, los Rojos mantienen ventaja numérica y vienen de ganar el Duelo de los Enigmas, lo que mantiene el enfrentamiento totalmente abierto.

La competencia de hoy es fundamental, ya que cada victoria puede definir el rumbo hacia la final del reality.

Además, en el duelo femenil participarán:

Mati Álvarez

Jazmín Hernández

Evelyn Guijarro

Katia Gallegos

El episodio se transmite este 29 de abril a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) por Azteca Uno, así como en su app y sitio web.

La recta final de Exatlón no da tregua, y esta noche podría marcar un antes y un después en la competencia.