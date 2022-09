Exigen transportistas a diputados se replique en el país esquema de seguridad carretera

Tampico Tamaulipas,- La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM) exige a legisladores federales que se replique en todo el país el esquema de seguridad carretera que se ha implementado en Tamaulipas para bajar los índices de inseguridad.

Señalan que es necesario frenar robos de cargas, secuestros y asesinatos en otras entidades de la república que se han vuelto foco rojos para el transporte de carga.

Arturo Puente Vázquez, Consejero Nacional de la CONATRAM, dijo que Tamaulipas es ejemplo en este tema, pues el sector transportista se siente seguro al transitar por las carreteras que conectan con los Estados vecinos.

Comentó que el motivo de la reunión con los diputados fue plantear posibles soluciones en el tema de seguridad para el sector transportista, pues durante los últimos años han sufrido un sinfín de robos de cargas, secuestros y asesinatos de los operadores, principalmente en la zona del bajío.

“Yo les he dicho a mis compañeros y ahora a los diputados, les presumo que aquí en la carretera Tampico con los límites de los Estados, tenemos Guardia Nacional, tenemos Policía Estatal, tenemos la vigilancia que hay de la compañía de mantenimiento de carreteras y es muy grato que cuando hay un accidente no pasa más de media hora y llegan a ayudar… Nosotros les sugerimos a los diputados, porque no copian el modelo de éxito en los Estados que tenemos menos incidencia y se aplican en los estados de mayor incidencia”, refirió.

Y es que según datos dados a conocer por la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señalan que el robo al autotransporte de carga crece a mayor velocidad en el Bajío respecto a nivel nacional en el mes de junio.

En el primer semestre de 2022 fueron registrados por las autoridades 1, 844 casos de robos al autotransporte , en el bajío del país principalmente por Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas.