Exposición Antropografías: dibujos y tecnología de Antonio Rizo en CDMX

El artista Antonio Rizo Ramírez presentará la exposición “Antropografías” en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, donde explora el vínculo entre dibujo y tecnología.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México invita al público a la inauguración de la exposición “Antropografías: Dibujos de Antonio Rizo”, una muestra del artista visual Antonio Rizo Ramírez que se presentará en el Centro Cultural Ollin Yoliztli.

La exhibición abrirá sus puertas el 7 de junio a las 12:00 horas en el Corredor del Arte del recinto cultural y permanecerá disponible hasta el 5 de julio de 2025, con entrada libre para todo el público.

Un diálogo entre dibujo y tecnología

La exposición propone una reflexión sobre el papel de la tecnología en los procesos creativos, especialmente en la manera en que interactúa con la imaginación y el dibujo tradicional.

A través de un conjunto de piezas y procesos gráficos, el artista presenta distintos caminos de exploración visual, construidos mediante la experimentación con signos, códigos gráficos y elementos digitales, lo que permite observar cómo se transforman las ideas desde el trazo manual hasta su reinterpretación tecnológica.

Trayectoria del artista

Antonio Rizo Ramírez es licenciado en Artes Visuales por la Universidad Nacional Autónoma de México, específicamente por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, donde se especializó en pintura, dibujo y fotografía.

Desde 1999 ha desarrollado proyectos profesionales en Italia y México, enfocados en imagen corporativa, fotografía y artes gráficas. Además, su obra ha formado parte de más de 20 exposiciones colectivas presentadas en distintos espacios culturales de la capital.

Procesos híbridos entre lo analógico y lo digital

Con la muestra “Antropografías”, Rizo Ramírez busca visibilizar cómo la digitalización de la cultura visual influye en la creación artística, así como compartir con la audiencia las herramientas y métodos que surgen cuando se combinan tecnologías digitales, experiencias cotidianas y el lenguaje del dibujo.

En la serie “Antropografías beat”, el artista utiliza la cabeza y la mano como símbolos anatómicos que remiten a significados ancestrales. En estas piezas, el proceso inicia con tinta china sobre papel, posteriormente se transforma mediante digitalización, y finalmente se materializa en impresiones físicas.

Este tránsito entre técnicas genera una narrativa visual que conecta lo tangible con lo digital, al tiempo que plantea que, aunque la tecnología evoluciona o se vuelve obsoleta, la creatividad humana permanece como el eje central del arte.

Fechas y horarios

La exposición estará abierta al público del 7 de junio al 5 de julio de 2025 en el Centro Cultural Ollin Yoliztli, ubicado en Periférico Sur 5141, colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan, Ciudad de México.

Horarios:

Lunes a viernes: 9:00 a 18:00 horas

9:00 a 18:00 horas Sábados y domingos: 9:00 a 15:00 horas

El acceso es gratuito.