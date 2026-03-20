Exposición de Premios Nobel en Reforma: fechas y qué ver

El público capitalino podrá acercarse al legado científico y cultural de Hungría a través de las exposiciones fotográficas “Premiados Nobel con vínculos húngaros” y “Húngaros visionarios”, instaladas en el Paseo de las Culturas Amigas, sobre Paseo de la Reforma.
LEE ADEMÁS: Flores amarillas el 21 de marzo: origen, significado y por qué se volvió tendencia en México
Las muestras forman parte de la conmemoración por los 100 años de relaciones diplomáticas entre Hungría y México, y presentan imágenes de gran formato con figuras que han marcado la historia de la ciencia, la cultura y la innovación.
Un recorrido por mentes que cambiaron al mundo
La exposición reúne a algunos de los 24 galardonados con el Premio Nobel vinculados con Hungría, destacando figuras como:
- Philipp E. A. von Lenard, Nobel de Física en 1905 por sus estudios sobre rayos catódicos
- Albert Szent-Györgyi, Nobel de Medicina en 1937 por sus investigaciones sobre procesos biológicos
- Imre Kertész, Nobel de Literatura
- Katalin Karikó, Nobel de Medicina en 2023 por sus aportaciones al desarrollo de vacunas contra el COVID-19
- László Krasznahorkai, Nobel de Literatura 2025
Además, la segunda muestra resalta inventos y aportaciones clave de visionarios húngaros que han impactado la vida cotidiana.
Inventos que siguen presentes hoy
Entre los desarrollos destacados se encuentran:
- El Cubo de Rubik, creado por Ernő Rubik
- Innovaciones como la holografía, la vitamina C, el bolígrafo y avances tecnológicos clave
- El Teqball, deporte ideado por Gábor Borsányi
De acuerdo con el embajador de Hungría en México, Zoltán Németh, el objetivo es mostrar cómo este país europeo ha influido en la vida cotidiana a nivel global, muchas veces sin que el público lo note.
Dónde y cuándo visitarla
Las exposiciones se encuentran en el camellón de Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ahuehuete y Avenida de los Insurgentes, frente a Reforma 222.
El acceso es libre y estarán disponibles las 24 horas del día hasta el 4 de mayo de 2026.