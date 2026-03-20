Exposición de Premios Nobel en Reforma: fechas y qué ver

Dos exposiciones en Paseo de la Reforma muestran el legado de científicos y creadores húngaros que han cambiado al mundo.

El público capitalino podrá acercarse al legado científico y cultural de Hungría a través de las exposiciones fotográficas “Premiados Nobel con vínculos húngaros” y “Húngaros visionarios”, instaladas en el Paseo de las Culturas Amigas, sobre Paseo de la Reforma.

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Las muestras forman parte de la conmemoración por los 100 años de relaciones diplomáticas entre Hungría y México, y presentan imágenes de gran formato con figuras que han marcado la historia de la ciencia, la cultura y la innovación.

Un recorrido por mentes que cambiaron al mundo

La exposición reúne a algunos de los 24 galardonados con el Premio Nobel vinculados con Hungría, destacando figuras como:

Philipp E. A. von Lenard, Nobel de Física en 1905 por sus estudios sobre rayos catódicos

Albert Szent-Györgyi, Nobel de Medicina en 1937 por sus investigaciones sobre procesos biológicos

Imre Kertész, Nobel de Literatura

Katalin Karikó, Nobel de Medicina en 2023 por sus aportaciones al desarrollo de vacunas contra el COVID-19

László Krasznahorkai, Nobel de Literatura 2025

Además, la segunda muestra resalta inventos y aportaciones clave de visionarios húngaros que han impactado la vida cotidiana.

Inventos que siguen presentes hoy

Entre los desarrollos destacados se encuentran:

El Cubo de Rubik, creado por Ernő Rubik

Innovaciones como la holografía, la vitamina C, el bolígrafo y avances tecnológicos clave

El Teqball, deporte ideado por Gábor Borsányi

De acuerdo con el embajador de Hungría en México, Zoltán Németh, el objetivo es mostrar cómo este país europeo ha influido en la vida cotidiana a nivel global, muchas veces sin que el público lo note.

Dónde y cuándo visitarla

Las exposiciones se encuentran en el camellón de Paseo de la Reforma, entre la Glorieta del Ahuehuete y Avenida de los Insurgentes, frente a Reforma 222.

El acceso es libre y estarán disponibles las 24 horas del día hasta el 4 de mayo de 2026.