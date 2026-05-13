Extorsión y violencia persisten en CDMX; suman más de 10 mil detenidos por delitos de alto impacto

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, informó que 351 personas fueron detenidas por extorsión y tentativa de extorsión; autoridades reportaron además golpes contra células criminales, cateos y aumento en órdenes de aprehensión.

La extorsión, el robo de vehículos, las operaciones de grupos criminales y la violencia que persiste en distintas zonas de la Ciudad de México volvieron a colocar el tema de la seguridad como uno de los principales desafíos para el gobierno capitalino, en medio de una estrategia que, según las autoridades, ha permitido aumentar detenciones, órdenes de aprehensión y desarticulación de células delictivas, al tiempo que los delitos de alto impacto mantienen una tendencia a la baja.

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El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que desde el inicio de la actual administración y hasta el 30 de abril fueron detenidas 10 mil 435 personas por delitos de alto impacto, entre ellas 351 relacionadas con extorsión y tentativa de extorsión. Reconoció que este delito continúa afectando a comerciantes, empresarios y habitantes de distintas alcaldías.

Para combatirlo, el gobierno capitalino creó un Gabinete contra la Extorsión, un centro de atención inmediata y mecanismos de protección para víctimas, testigos y denunciantes. También se implementaron redes vecinales y comerciales de prevención, así como inhibidores de señal en centros penitenciarios para frenar llamadas de extorsión originadas desde cárceles.

Durante abril se realizaron detenciones relevantes de presuntos extorsionadores en Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco e Iztapalapa. Entre las capturas destacó la de Fernando ‘N’, alias ‘El Mancilla’, señalado como líder de una banda dedicada al robo de automóviles en CDMX y Estado de México; José Israel ‘N’, presuntamente vinculado con robo a casa habitación en zonas residenciales, y Adrián ‘N’, alias ‘Simón’, identificado como operador de una célula delictiva en la zona poniente.

Mil 188 de las personas detenidas corresponden a integrantes de grupos criminales, lo que permitió la desarticulación de 39 células delictivas. También se reportaron cateos en 23 locales del Centro Histórico donde fue asegurada mercancía apócrifa.

La fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, informó que entre enero y abril se cumplimentaron 55 órdenes de aprehensión por extorsión y 135 mandamientos judiciales por robo de vehículo. También reportó detenciones de presuntos integrantes de la Unión Tepito, Los Vesucones, Los Topos y operadores vinculados al Cártel de Sinaloa.

Los indicadores delictivos mostraron una reducción de 7% en delitos de alto impacto respecto al año pasado y una reducción de 24% en robo de vehículos con y sin violencia.

Sin embargo, Clara Brugada Molina reconoció que la violencia y la inseguridad continúan siendo un problema cotidiano y sostuvo que aún “falta mucho por hacer” en materia de seguridad y construcción de paz. “Nada justifica un homicidio. Ningún conflicto familiar, vecinal o entre parejas puede terminar en violencia”, acotó.