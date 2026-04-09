FARO Miacatlán será sede del Festival Internacional del Chinelo en Milpa Alta

La FARO Miacatlán albergará el Festival Internacional de la Danza y el Brinco del Chinelo con talento local e internacional y entrada libre.

La alcaldía Milpa Alta se prepara para convertirse en un punto de encuentro cultural con la realización del Primer Festival Internacional de la Danza y el Brinco del Chinelo, una celebración que reunirá expresiones tradicionales de distintos países en un solo escenario. El evento se llevará a cabo el próximo 9 de abril en la FARO Miacatlán, con entrada libre para todos los asistentes.

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En el contexto del Día Internacional de la Danza, esta iniciativa busca dar visibilidad a las tradiciones populares, teniendo como protagonista al brinco del chinelo, una danza emblemática del centro de México que ha trascendido generaciones.

Grupos internacionales y representantes locales se unen

El festival contará con la participación de compañías internacionales como el Centro Cultural y Folclórico Afodal de Antofagasta, proveniente de Chile y dirigido por Gonzalo Medero Álvarez, así como la Corporación Cultural Barranquilla Danza Mónica Lindo, de Colombia, encabezada por Mónica Lindo de las Salas y Robinson Liñan Ríos.

Por parte de la escena local, estarán presentes la agrupación Tlatoanis Comparsa La Central, originaria de San Pablo Oztotepec, y la Compañía de Danza Folklórica Miacatlán, quienes tendrán un papel clave como anfitriones del encuentro.

El chinelo: símbolo de identidad y tradición

El objetivo principal del festival es fomentar el intercambio cultural a través de la danza, tomando como eje la figura del chinelo, tradición originaria del estado de Morelos que ha sido adoptada en Milpa Alta con variantes propias como los “huehuenches”, reflejo de la identidad comunitaria.

Esta celebración también se enmarca dentro del Carnaval de Milpa Alta, una festividad que integra a los 12 pueblos originarios de la demarcación mediante comparsas, música y vestimentas tradicionales.

Actividades culturales adicionales en abril

Como parte de las celebraciones, la FARO Miacatlán llevará a cabo el 29 de abril la jornada “Territorio en Movimiento”, que incluirá presentaciones escénicas, conversatorios y clases de danza como árabe, salsa y ballet, abiertas a todo el público.

Evento gratuito y accesible

El festival se realizará en San Jerónimo Miacatlán, dentro de la alcaldía Milpa Alta, y contará con acceso libre sin registro previo, lo que lo convierte en una opción ideal para disfrutar en familia.

Este evento no solo promueve la danza, sino que también fortalece los vínculos entre culturas, posicionando a Milpa Alta como un referente en la difusión de tradiciones populares.