FARO Tláhuac celebra 20 años con conciertos, ska y Picnic Gótico

La sede cultural de Tláhuac reunirá a bandas de ska, propuestas infantiles y expresiones alternativas durante mayo de 2026.

La Fábrica de Artes y Oficios Tláhuac celebrará dos décadas de trabajo comunitario y formación artística con una programación especial integrada por conciertos, bailongos y actividades multidisciplinarias en el oriente de la capital.

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El recinto perteneciente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México conmemorará sus 20 años como uno de los espacios culturales más importantes de la alcaldía Tláhuac, promoviendo el acceso gratuito a disciplinas como teatro, música, danza, artes plásticas, circo y medios audiovisuales.

Concierto de ska encabezará los festejos

Como parte de la programación del aniversario, el próximo domingo 17 de mayo, de 14:00 a 18:30 horas, se realizará un concierto de ska juvenil con la participación de Los Ekis, Las Valkirias, Abodrock y La Royal Club.

La presentación busca fortalecer la diversidad musical y ofrecer un espacio de convivencia para públicos jóvenes y alternativos, además de impulsar la participación de agrupaciones emergentes y propuestas con enfoque incluyente.

Picnic Gótico y actividades alternativas

La celebración continuará el domingo 24 de mayo con la onceava edición del Picnic Gótico, encuentro cultural que reunirá música, danza, literatura, performance y expresiones vinculadas a las artes oscuras.

El evento incluirá exposiciones, stands alternativos y actividades dirigidas a quienes forman parte de distintas comunidades artísticas y culturales de la ciudad.

Música infantil para cerrar el aniversario

El cierre de actividades se realizará el domingo 31 de mayo a las 14:00 horas con un concierto infantil a cargo de Yucatán A Go Go.

La agrupación, reconocida por su propuesta de rock surf dirigida a niñas y niños, ofrecerá un espectáculo enfocado en la convivencia familiar y el acercamiento de las infancias a la música y las artes.

Un espacio cultural con dos décadas de historia

Desde su inauguración en 2006, la Fábrica de Artes y Oficios Tláhuac se ha consolidado como un espacio comunitario enfocado en el ejercicio de los derechos culturales y la construcción de tejido social mediante actividades gratuitas.

Las celebraciones se llevarán a cabo en las instalaciones ubicadas en Avenida La Turba s/n, colonia Miguel Hidalgo, en Tláhuac. La entrada será libre y las actividades estarán abiertas a todo público.