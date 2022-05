Favoritos avanzan en París

Medvedev y Tsitsipas, a tercera ronda de Roland Garros

La española Paula Badosa llega a estar ‘contra las cuerdas’, pero remonta la cuesta y elimina a la eslovena Kaja Juvan

PARÍS.- El ruso Daniil Medvedev y el griego Stefanos Tsitsipas lograron la clasificación para la tercera ronda de Roland Garros con sensaciones diferentes: mientras el número 2 del mundo mostró fortaleza, el 4 dejó otra muestra más de dudas en su camino al cetro.

El heleno, finalista de la pasada edición, tuvo que sudar para doblegar al checo Zdenek Kolar, procedente de la fase previa, que le obligó a cuatro horas de duro combate y que se saldó con un 6-3, 7-6 (8), 6-7(3) y 7-6(7), antes de que estuviera a punto de prolongarse a un quinto set.

Dos días después de verse obligado a remontar dos mangas contra el italiano Lorenzo Musetti, Tsitsipas volvió a enredarse y por momentos pareció que podía dejar escapar el duelo y marcharse antes de la cuenta de París.

LA EXPERIENCIA, A FLOTE

Pero tiró de oficio, se reenganchó al partido y acabó cerrándolo para afrontar la tercera ronda frente al sueco Mikael Ymer, verdugo del británico Daniel Evans por 6-3, 3-6, 6-2 y 6-3.

Medvedev tuvo menos penurias frente al Laslo Djere, al que derrotó por 6-3, 6-4 y 6-3 en 2 horas y 35 minutos.

El número 2 del ránking sumó su segundo triunfo en tres sets en el torneo, al que llegó sin ninguna victoria sobre tierra batida y después de haber alcanzado el año pasado los cuartos de final.

Hasta entonces, no había ganado ningún partido sobre la arcilla parisiense, su Grand Slam maldito.

ATRAVIESA BACHE

El tenista ruso, de 26 años de edad, ha sufrido un bache de juego tras caer en la final del Abierto de Australia frente al español Rafael Nadal y llega sin ningún torneo en su haber desde entonces.

De los octavos de final le separa el serbio Miomir Kecmanovic que derrotó al kazako Aleander Bublik por 4-6, 7-5, 6-2 y 6-1 en disputado e intenso duelo.

SIN DESPEINARSE

Fácil victoria también del noruego Casper Ruud, octavo favorito, contra el finés Emil Ruusuvuori, 6-3, 6-4 y 6-2, que le permitirá medirse con el italiano Lorenzo Sonego, verdugo del portugués Joao Sousa por 7-6(4), 6-3 y 6-4.

El ruso Andrey Rublev sufrió más ante el argentino Federico Delbonis, 6-3, 3-6, 6-2 y 6-3, pero logró clasificase, para medirse contra el chileno Christian Garin, que venció al bielorruso Ilya Ivashka por 6-3, 7-6(5), 4-6 y 6-3.

RAMA FEMENIL

En el cuadro femenino, el huracán Iga Swiatek barrió de la pista a la estadounidense Alison Riske, 6-0 y 6-2 en poco más de una hora, en la que es su victoria 30 consecutiva en una racha de ensueño.

La número 1 del mundo, que persigue sumar su segundo Roland Garros, parece imbatible, como cuando se alzó con el trofeo hace dos años.

Su siguiente rival será la montenegrina Danka Kovinic, 95 del mundo, que derrotó a la eslovaca Anna Karolina Schmiedlova por 6-3 y 7-5. Será un gran duelo.

También ganó la española Paula Badosa, 3 del mundo, que sufrió para deshacerse de la eslovena Kaja Juvan, 7-5, 3-6 y 6-2, pero que recuperó la sensaciones de la combatiente que tan buenos resultados tuvo en el final de la pasada campaña y el inicio de la actual.

“Con este tipo de victorias, me identifico mucho. El año pasado gané muchos partidos a tres sets, duros. Pero en los últimos torneos no sentía esa vena competitiva que tengo, estaba ahí. Volverla a sacar hoy me da la confianza que quiero”, dijo la española Paula Badosa.

SACA LA CASTA

La encastada tenista española sacó la rabia cuando la eslovena apretó el acelerador, pero no se derrumbó, como venía sucediendo. Encontró la forma de mantener la calma y de buscar salidas a las dificultades que le planteó Juvan.

“He vivido de todo en la pista, momentos buenos, otros malos, no quiero describirlos con palabrotas. Todo eso me ayuda para el siguiente partido. Ha sido una montaña rusa y tener esa experiencia, haberlo vivido y saber que puedo superarlo, puede ser positivo”, comentó.

SABALENKA SE IMPONE

Venció también la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka frente a la estadounidense Madison Brengle, 6-1 y 6-3, por lo que se medirá a la italiana Camila Giorgi, que se impuso a la kazaka Yulia Putinseva, 6-3 y 7-5 en un duelo muy entretenido.

Peor suerte corrieron las otras dos top10 que jugaban. checa Karolina Pliskova, octava favorita, cayó este jueves en segunda ronda de Roland Garros frente a la francesa Lééolia Jeanjean, debutante en un Grand Slam gracias a una invitación de los organizadores, por 6-2 y 6-2.

La estadounidense Danielle Collins, novena, cayó derrotada por su compatriota Shelby Rogers, 6-4 y 6-3.