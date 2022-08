Felicita Ricardo Monreal nombramiento de Alejandro Armenta

RITA MAGAÑA

Foto: Cuartoscuro

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, manifestó su satisfacción de que prevaleció la unidad y los presagios de ruptura no se dieron en este proceso para decidir que Alejandro Armenta presidirá la Mesa Directiva, por lo cual sale fortalecido y con una bancada que le refrendó su apoyo.

Le recomendó a Alejandro Armenta que luego de ser ratificado por el pleno senatorial como presidente del Senado busque al presidente Andrés Manuel López Obrador para que le reitere que en el grupo de Morena hay lealtad hacia él.

Cuestionado sobre si no se ve debilitado, tras lo que ocurrió el martes cuando algunos senadores de su bancada le reclamaron de ser responsable de que secretarios de Estado los desairaron, respondió: “Me siento más fuerte que nunca”.

“Me siento fortalecido, mis compañeros refrendaron su compromiso conmigo, me apoyaron, me respaldaron y este proceso que hoy surge me siento con mucha fuerza, me siento como el arma secreta de quién ustedes ya saben”, enfatizó.

En entrevista, el presidente de la Junta de Coordinación Política destacó la importancia de que Morena eligiera mediante un proceso democrático al senador que se propondrá ante el pleno senatorial para presidir la Mesa Directiva.

Reconoció que la estrategia de unidad de los senadores Gabriel García y José Narro a favor de Higinio Martínez y en contra de Alejandro Armenta, era parte del proceso.

Mencionó que este ejercicio fue interesante, en el que insistió se practicó la democracia, hubo respeto de los cuatro aspirantes y ellos tuvieron la oportunidad de expresar lo que quisieron.

Por su parte, Alejandro Armenta agradeció la confianza brindada por las y los senadores de su bancada, en particular, a sus contrincantes Gabriel García, Higinio Martínez y José Narro.

Reiteró que el grupo mayoritario emergió de la 4T, honra los principios de Morena y es leal plenamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Precisó que seguirá el ejemplo pulcro y equilibrador de Olga Sánchez Cordero, la apertura y gran capacidad de diálogo de Eduardo Ramírez, el aspecto preciso y fuerte de Martí Batres y desde de gran precisión técnica que tuvo Mónica Fernández.

Se pronunció por construir una relación de fraternidad partidaria, pero también una de respeto y acompañamiento constitucional.