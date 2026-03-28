Félix Salgado acusa contradicción en Morena tras veto a familiares de gobernantes

El senador guerrerense respondió a Luisa María Alcalde Luján luego de que Morena advirtió que no postulará en 2027 a parientes de mandatarios en funciones; sostuvo que quienes lo critican “tienen a toda su familia en el poder”

La advertencia lanzada por la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, de que el partido no permitirá candidaturas de familiares de gobernantes en funciones en 2027, provocó la respuesta del senador guerrerense Félix Salgado Macedonio, quien acusó que quienes lo critican por un eventual intento de suceder a su hija en la gubernatura tienen también a sus familiares en cargos públicos.

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“Pero dice qué paradoja de los que me fustigan, los que me critican. ‘Estamos en contra del nepotismo’. Sí, pues, pero tienes a toda tu familia en el poder. Hay una controversia, una contradicción”, declaró el legislador, en una alusión a Alcalde Luján, hermana de la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján.



La polémica se originó luego de que, el 26 de marzo, la dirigente morenista afirmó que el partido no llevará como candidatos a familiares de quienes actualmente gobiernan, por lo que perfiles como el de Salgado Macedonio no serían incluidos siquiera en la encuesta interna para definir candidaturas.

“No llevaremos candidatos familiares de los que actualmente gobiernan”, sostuvo Alcalde Luján al referirse a los casos de Félix Salgado Macedonio, Saúl Monreal Ávila y aspirantes impulsados por el Partido Verde Ecologista de México.

Ante ello, el senador insistió en que permanecerá dentro de Morena y respaldando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, aunque reconoció que existe un impedimento estatutario para que busque la gubernatura de Guerrero, actualmente encabezada por su hija, Evelyn Salgado Pineda.

“Con mi presidenta, Claudia Sheinbaum. Con Morena, yo soy de Morena y yo estoy en Morena y voy más en Morena. Pero yo tengo un impedimento. Un estatuto a mí me prohíbe porque mi hija es gobernadora”, afirmó.

Salgado Macedonio sostuvo que, a diferencia de otros actores políticos, él sí respetará los lineamientos partidistas sobre nepotismo.

“Estamos contra el nepotismo, pues ningún familiar me puede suceder. Otros, no quiero dar nombres”, señaló.



El legislador también aprovechó para lanzar críticas contra funcionarios y alcaldes que utilizan escoltas o patrullas de la Guardia Nacional.



“¿Cómo andan con las patrullas de la Guardia Nacional cuidándolo? Bueno, pues se los cuidan. Cuando una persona es limpia entra y sale sola. Y si me toca, me va a tocar con dignidad, solo. ¿Cuántos alcaldes hay que andan bañados de policías? Eso está muy mal y sean mis compañeros de partido quienes sean se ven mal”, expresó.



Las declaraciones contrastan con las que el propio senador hizo el 11 de marzo, cuando evitó confrontarse con la dirigencia de Morena y aseguró que no entraría “en una discusión estéril”.

En ese momento afirmó que “quien manda, ordena y pone las reglas es Morena” y dijo que no había expresado ni interés ni rechazo a una eventual candidatura, al indicar que “yo no he dicho que quiero ni he dicho que no quiero, simplemente lo que he dicho es que yo estoy tranquilo”, sostuvo entonces.



Ahora, tras la definición pública de la dirigencia nacional, Salgado Macedonio endureció el tono y pidió que se frenen las especulaciones en torno a su eventual aspiración.

“En tanto yo no diga que quiero, no tiene por qué haber polémica en torno a mi persona. Exijo respeto a mi persona y yo respeto a las personas”, acotó.