La Feria de la Nieve 2026 en Xochimilco reunirá decenas de sabores artesanales en Tulyehualco. Conoce fechas, tradición y qué podrás disfrutar en el evento

Si eres amante de los postres y las tradicionales nieves mexicanas, hay un evento que no puedes perderte en la Ciudad de México.

La Feria Nacional de la Nieve 2026 ya tiene fechas confirmadas y regresará a Santiago Tulyehualco, en la alcaldía Xochimilco, uno de los lugares más famosos de la capital cuando se habla de nieves artesanales.

Un evento que atrae a miles de visitantes

Cada año, miles de personas visitan este pueblo originario para recorrer sus calles y disfrutar de una gran variedad de sabores. Durante la feria, el lugar se transforma en un enorme corredor gastronómico dedicado a las nieves, donde decenas de puestos ofrecen sus productos a los visitantes que buscan probar diferentes combinaciones.

Fechas de la Feria Nacional de la Nieve 2026

La edición 2026 se realizará del 28 de marzo al 6 de abril, periodo en el que Tulyehualco se llena de carritos de nieve, tinas de madera y barquillos recién preparados.

Durante más de una semana, los asistentes podrán caminar entre los puestos atendidos por familias productoras de la comunidad, quienes comparten recetas que han pasado de generación en generación.

Una tradición con casi 140 años de historia

Este encuentro gastronómico celebrará su edición número CXXXIX, por lo que en 2027 alcanzará 140 años de historia. En la preparación de las nieves todavía se utilizan técnicas artesanales tradicionales, como el uso de hielo, sal de grano y trabajo manual, lo que permite obtener la textura característica de estos postres.

Sabores clásicos y combinaciones sorprendentes

En los puestos se pueden encontrar sabores tradicionales que nunca pasan de moda, como limón, queso, chocolate, fresa y vainilla, preparados con ingredientes frescos.

Sin embargo, uno de los mayores atractivos de la feria son las propuestas más originales, donde aparecen nieves de pulque, mole, aguacate, camarón o mango con chile, combinaciones que cada año sorprenden a los visitantes.

Música, cultura y ambiente familiar

Además de disfrutar de las nieves, los asistentes también podrán encontrar música en vivo, bailes regionales y diversas actividades culturales.

A lo largo de las calles del pueblo se instalan escenarios y espacios de convivencia, donde las familias y visitantes pueden pasar la tarde mientras recorren los diferentes puestos.

Entrada gratuita y una oportunidad para conocer Tulyehualco

Uno de los grandes atractivos de este evento es que la entrada es completamente gratuita, por lo que cada visitante decide cuánto gastar en degustaciones.

La feria también es una excelente oportunidad para conocer Santiago Tulyehualco, un pueblo originario de Xochimilco con una rica historia ligada al antiguo Lago de Chalco. Si te gustan los postres fríos, del 28 de marzo al 6 de abril de 2026 tendrás una gran razón para visitar este lugar lleno de tradición.